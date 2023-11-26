كأس عيد الاتحاد للقدرة يدشّن موسم سباقات قرية الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تدشن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، موسم سباقاتها بكأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم الذي ينطلق عند السادسة والنصف من صباح اليوم، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات وسط منافسة قوية للتتويج باللقب الأول في الموسم بالقرية والذي يحمل قيمة كبيرة، ما دفع جميع الإسطبلات على التحضير الجيد لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالجوائز النقدية القيمة.

تحديات كبيرة

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية، اكتمال كل الترتيبات لانطلاق الموسم وسط تحديات كبيرة، موضحاً أنهم في غاية السعادة بأن تكون البداية بسباق كأس عيد الاتحاد الذي يحمل قيمة وأهمية كبيرة نسبة لعظمة المناسبة التي تصادف عيد الاتحاد 52 ونجاحات الدولة المستمر على الصعد كافة.

تطوير

وقال مسلم العامري: الترتيبات داخل القرية بدأت منذ فترة طويلة بإجراء عملية صيانة شاملة لكل مرافق القرية، مع عقد اجتماعات مستمرة لمناقشة كل التفاصيل ودعم إيجابيات الموسم الماضي الذي كان قد حقق نجاحاً كبيراً، وأضاف: النجاح يدفعنا دائماً للمزيد من التجويد لأننا ندرك أن الجميع ينتظر من القرية الأفضل مع كل موسم، لذلك جهودنا مستمرة في عملية التطوير التي بلغنا فيها درجة متقدمة بإدخال التقنية الحديثة في السباقات وهي الخطوة التي منحتنا قدراً كبيراً من التميز ووجدت إشادات واسعة ليس على المستوى المحلي فقط ولكن حتى عالمياً.

وأشار مدير عام قرية الوثبة، إلى تميز دولة الإمارات في سباقات القدرة، موضحاً أن النتائج التي ظل يحققها فرسان الإمارات في المحافل الخارجية كانت نتاجاً للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، ذاكراً أن الدعم الكبير للسباقات شجع الملاك والفرسان على الاجتهاد والتطور، وبالتالي كانت النتائج المشرفة للدولة، وأضاف: بدورنا نعمل على أداء واجبنا بتهيئة الأجواء والتنظيم الجيد للسباقات حتى تستمر عملية التقدم والتفوق عالمياً.

وبالعودة إلى تفاصيل السباق اليوم لمسافة 120 كلم يقام على 4 مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق وفترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية باللون الأصفر لمسافة 35 كلم، والثالثة باللون الأحمر لمسافة 25 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وعقب نهاية مراحل السباق يتم اعتماد النتيجة رسمياً وإعلان وتتويج الفائزين الأوائل.

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