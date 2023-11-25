ماجد الجهوري: «نجم الوثبة» يمكنه المشاركة على مسافة الميل

المصدر: دبي - خالد المهيري-تصوير- زافير ويلسون

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أكد المدرب ماجد الجهوري أن «نجم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بطل «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، قدم أداءً مميزاً خلال الشوط.

وقال إن مشاركة البطل في مضمار العين يوم الـ28 من الشهر الماضي كان الهدف منها تجهيز البطل لخوض غمار سباق «بني ياس» الذي حقق لقبه عن جدارة، مضيفاً أن البطل يمكنه المشاركة على مسافة الميل (1600 متر).

كما أشاد بالأداء الذي قدمه «ماهر» لـ«ياس للسباقات» صاحب المركز الرابع في الشوط، كاشفاً أنه سيشارك في سباقات السرعة العشبية هذا الموسم، وبالتحديد سباق «واحة ليوا» في شهر فبراير المقبل على مضمار العاصمة بنادي أبوظبي للفروسية.

بوبات سيمار: الخيارات مفتوحة أمام «النفود»

أشاد المدرب بوبات سيمار بالأداء الذي قدمه «النفود» بطل «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم»، مؤكداً أن البطل عانى من الإصابة خلال مشاركته في شوط «جودلفين للميل» خلال النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي الذي أقيم شهر مارس الماضي.

وأضاف أن البطل أخذ وقتاً طويلاً للتعافي من الإصابة، ومجرد تحقيقه لقب السباق يظهر لنا مدى قوة البطل وتميزه.

وكشف بوبات سيمار أن الخيارات التي ستتم دراستها هي إشراك البطل في سباق «آل مكتوم مايل» في الـ22 من شهر ديسمبر المقبل على مضمار «ميدان» العالمي، أو المشاركة في كأس السعودية شهر فبراير المقبل.

سالم بن غدير: «ميد إن دبي» قادر على المشاركة في المسافات الأطول والتصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة لـ«بوك ريفيو»

عبّر المدرب سالم بن غدير عن رضاه التام بتحقيق ثنائية خلال ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي.

وتحدث سالم بن غدير عن الأداء الذي قدمه «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر، مؤكداً أن البطل يعد من الطراز الرفيع، إلا أن مزاجيته تلعب دوراً خلال السباقات التي يشارك فيها، كاشفاً في الوقت ذاته أن البطل قادر على المشاركة في المسافات الأطول.

وعن «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر، قال سالم بن غدير إن التصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة للبطل.

مايكل كوستا: هدفنا مواصلة التألق

أشاد المدرب مايكل كوستا بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم انتصاراتها؛ إذ حققت ثنائية خلال ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، كاشفاً أن الهدف الأساسي هو مواصلة التألق على مضامير الدولة كافة.

وعن «لهفتي» نجمة لقب الشوط الثاني «نخلة جميرا» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر، قال مايكل كوستا إن البطلة تألقت في مشاركتها الأولى على الإطلاق في السباقات، مضيفاً أنه ما زال أمامها الكثير للتعلم والتطور هذا الموسم.

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