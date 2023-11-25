ثنائية لخيول حمدان بن محمد وأحمد بن راشد في ثاني الأمسيات.. «نجم الوثبة» و«النفود» يخطفان الأضواء في «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي – خالد المهيري- تصوير- زافير ويلسون

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حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «نخيل».

كما ظفر «نجم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بينما اقتنص «النفود» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط السادس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم».

الشوط الأول

توج «نجم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «ذا بالم كراون» البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 1.33.89 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «ند الشبا» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

وجاء في المركز الثالث «المفهم إس بي» لسعد بن سهيل سالم بهوان بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب بدر الحجري.

الشوط الثاني

اقتنصت «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «نخلة جميرا» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر، البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1.12.98 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «فاتنة» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحلت ثالثاً «مرجانة» لمحمد أحمد علي السبوسي أيضاً، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

ظفر «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.39.60 دقيقة وبفارق طولين عن «بيتشرز بوينت» لـ«فالكون ريسنج تيم وسوتيد وبوتيد ريسنج» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

حقق «مندلسون باي» لـ«نقابة سوتد وبوتد للسباقات» لقب الشوط الرابع «بالم ويست بيتش» لمسافة 1400 متر، البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.26.21 دقيقة وبفارق طول عن «مليون دورو» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

ظفر «ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «ذا فيو آت ذا بالم» لمسافة 1200 متر، البالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.14.21 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مستر كافو» لسلطان علي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «رنان» لـ«آر آر آر للسباقات»، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

توج «النفود» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بلقب الشوط السادس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» برعاية «بالم بيتش تاور»، البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.55 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جولدن جول» لديل برينان، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

خطف «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر، برعاية «كومو رزيدنس»، البالغة قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.59.52 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «فرانز شتراوس» لجريج برايس، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الثامن

حقق «ساوذرن أرتيست» لفترياني هاي لقب الشوط الثامن الختامي «جزر دبي» لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.93 دقيقة وبفارق نصف طول «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «مستر راج» لأحمد بن طوق المري، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

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