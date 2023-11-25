«إليكاو» يظفر بكأس الوثبة ستاليونز في مضمار والوني غلين البلجيكي

المصدر: بروكسل - البيان

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ظفر الجواد «إليكاو» للمالكة والمدربة ماريان ويسماير، وقيادة كوين كليمانز، بكأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار والوني غلين البلجيكي، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق البالغ جائزته 5000 يورو، عدد كبير من الخيول قوامها 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وتفوق «إليكاو» ببراعة على منافسيه تاركاً المركز الثاني للجواد «نيل أدامز» لاوروس ايشباخر، وبإشراف فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كوب فاندربيك، فيما حل في المركز الثالث «تيكس دا» للمالك والمدرب الهولندي، وقيادة ستيفان برو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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