على ملعب نادي غنتوت .. "أبوظبي" و"انكورا" يتنافسان غداً على لقب كأس الاتحاد للبولو

المصدر: وام

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يقام غداً السبت نهائي بطولة “كأس الاتحاد للبولو” بين فريقي "أبوظبي بولو" و "انكورا بولو" على ملعب نادي غنتوت.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ضمن برنامج احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ 52، بمشاركة 6 أندية محلية وخليجية.

كما تقام مباراتان قبل النهائي لتحديد الترتيب العام لفرق البطولة، بين فريقي الفيصل بولو مع غنتوت بولو لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين فريقي "RA بولو" والمغيرات، ويدير مباريات الجولة النهائية الحكم الدولي تاركوين ساوثويل.

ويتصدر اوسكار كولومبريس لاعب فريق غنتوت قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، إقامة فعاليات متنوعة غداً بمناسبة اليوم الختامي للبطولة، تتضمن العديد من الأنشطة والمعارض التراثية، بمشاركة شرطة أبوظبي، وعدد من الجهات الأخرى، إضافة إلى البرامج الخاصة بالجماهير، وسط أجواء احتفالية بتلك المناسبة الوطنية.

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