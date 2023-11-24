ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، وتتضمن الأمسية الثانية 8 أشواط مثيرة، برعاية «نخيل».

وستكون البداية مع الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «ذا بالم كراون» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «ماهر» لـ«ياس للسباقات»، «نجم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة، «ند الشبا» لمالكه البشير سالم الحراري، «ريم بينونة» لـ«أبوظبي ريسنج».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «نخلة جميرا» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 5 مهرات، أبرزهن «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شمارديا» لسلطان علي، «فاتنة» و«مرجانة» لمحمد أحمد علي السبوسي، «أرام» لأحمد بن طوق المري.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 12 خيلاً، أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كاتب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» لـ«شادويل»، «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «بالم ويست بيتش» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «فيلفت كاكتوس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ربدان» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«باسم الله عليك» و«مليون دورو» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي.

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس «ذا فيو آت ذا بالم» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ربحي» و«الهدير» لـ«شادويل»، «رنان» لـ«آر آر آر للسباقات»، «مستر كافو» لسلطان علي، «الشبلي» لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» برعاية «بالم بيتش تاور» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هوم برو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «النفود» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، «سيكريت امبشن» لناصر عسكر.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر، برعاية «كومو رزيدنس» البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، 9 خيول، أبرزها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهزيم» و«وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شفاف» لـ«شادويل»، «فرانز شتراوس» لجريج برايس، «فاسيلاكوس» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن والختامي «جزر دبي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 7 خيول، أبرزها «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ساوذرن ارتيست» لفترياني هاي، «لارش» و«مورنينج» لناصر عسكر.

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