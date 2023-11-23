9 خيول تتنافس على كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان

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يستضيف مضمار مونس ـ غلين البلجيكي، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية بها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 9 من نخبة الخيول، أبرزها «باهي دا» للمالك والمدرب الهولندي جي فرستربين، وقيادة ستيف هيلين، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم في الثالث من نوفمبر العام الماضي بمضمار مونس غلين.

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