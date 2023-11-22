محمد العظب: الفوز بالجائزة مسؤولية كبيرة ودافع لتقديم المزيد

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على التكريم المتمثل بفوز نادي دبي لسباق الخيل بفئة المؤسسة الإماراتية ضمن الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال العظب: الفوز بجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مسؤولية كبيرة ودافع لتقديم المزيد، خصوصاً أن «فارس العرب» هو رائد الإبداع والريادة والداعم لكل الرياضات خصوصاً سباقات الخيل، وصاحب المبادرات والجوائز التي حفزت الجميع على التميز والوصول إلى المركز الأول.

وأضاف العظب: إننا في نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، سرنا على رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبخطوات ثابتة خصوصاً أننا نمتلك كل الممكنات والأدوات التي ساهمت في صنع هذا الإنجاز، الذي نجني ثماره مع فريق العمل بالنادي الذين قاموا بعمل جبار سواء في كأس دبي العالمي، أم غيرها من الفعاليات والمبادرات التي ساهمت في إظهار سباقات الخيل بمظهرها المتفرد الذي يشار إليه بالبنان على كل المستويات والصعد والمحافل الإقليمية والدولية.

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