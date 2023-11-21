نجاح كبير لأغلى كؤوس قفز الحواجز في موسكو

المصدر: موسكو - وام

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اختتمت في العاصمة الروسية موسكو بنجاح كبير فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز بنسختها الثانية التي استمرت على مدى 3 أيام، بدعم سفارة الدولة في روسيا.

وشارك 300 متسابق في المنافسات البالغ إجمالي جوائزها أكثر من 7 ملايين روبل روسي، وفازت أناستاسيا شيرباكوفا بالمركز الأول، وناتاليا سيمونيا بالمركز الثاني، وحصد سيرجي بيتروف المركز الثالث. وقال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية: فخورون بإطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز للعام الثاني على التوالي، بالمشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات، ونتمنى استمرار فعاليتها، لما لها من أثر كبير في نشر رياضة الفروسية في روسيا، وترسيخ دور الفعاليات الرياضية المجتمعية في تعزيز الشغف برياضة الفروسية، لتصبح تقليداً يرمز إلى الصداقة بين الإمارات وروسيا.

وأشاد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الثانية.

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