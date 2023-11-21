«فاتنة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

المصدر: الرباط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت الفرس «فاتنة» العائدة للإسطبلات الملكية العمانية، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته الثالثة عشر، التي أقيمت في المملكة المغربية الشقيقة، بمضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الثلاثين.

ونجحت المحطة المغربية في تحقيق منجزات إضافية مبهرة للكأس الغالية، في ظل الحضور الجماهيري المميز، ومشاركة نخبة ملاك ومربي الخيل العربي في المغرب، بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع، والأصداء الإعلامية الواسعة التي أسهمت بتعزيز المكتسبات المهمة لأجندة سباقات الحدث الريادي العريق. وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تفوق

وتمكنت الفرس «فاتنة» المنحدرة من نسل (داحس X ماكسينسي)، ملك الإسطبلات الملكية العمانية، وتحت إشراف المدرب سانشيز فريدريك، وتحت قيادة الفارس فوريست ميكايل، من التفوق عن جدارة واستحقاق، والظفر بلقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في السباق، الذي أقيم لمسافة 1750 متراً، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق. وجاءت مجريات السباق متوافقة مع الترشيحات والتوقعات لمصلحة «فاتنة»، التي نجحت ببراعة من صدارة مجموعة الخيول في منعطف النهاية، وانطلقت بثقة وقوة في عمق المستقيم، واستمرت بالتقدم حتى حسمت اللقب بفارق 3 أرباع الطول عن أماني أطلس.

ونجحت البطلة من قطع مسافة السباق بزمن 2:06:00 دقيقة، وجاءت بالمركز الثاني «أماني أطلس» (شارة الخالدية X فدوى) للمالك مربط أطلس، وتحت إشراف المدرب المرتقي محمد، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «زين الحالة» (عاصي X شماد دي غزال) للمالك السكاب ريسينغ، وتحت إشراف المدرب العماري محمد، وقيادة الفارس لكجل عمر.

حضور

حضر السباق وتوج الأبطال العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب عمر الصقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهشام دباغ نائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وقال العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية: «نفخر بالتطورات المهمة التي تحققها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، في المملكة المغربية الشقيقة، ونثمن الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة دعم ورعاية الخيل العربي في كافة مضامير العالم، انطلاقاً من حرصها واهتمامها للحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وإعلاء شأن الخيول العربية.

وأضاف: سعداء بالنجاحات المبهرة، والتفاعل المميز الذي شهدته محطة المغرب، والمشاركة الكبيرة لنخبة الملاك في الحدث، ما يعكس مكانة الحدث ومسيرته التاريخية الرائدة، كما تؤكد تلك النجاحات على قوة الشراكات والعلاقات الثنائية والروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمملكة المغربية الشقيقة، الأمر الذي يجسد أهمية الكأس الغالية، ودورها في تحقيق الكثير من المكتسبات والمنجزات الوطنية.

فخر واعتزاز

من جهته، أعرب فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن فخره واعتزازه بالنجاحات الجديدة التي حققتها الكأس الغالية في الملتقى الدولي لسباقات المغرب، الذي يعد من أهم سباقات الخيل في القارة الأفريقية، مؤكداً أن الكأس الغالية وصلت إلى هذه المرتبة المتقدمة، بفضل رؤية ودعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يقودنا لفضاء الإنجازات ومسار النجاحات دوماً، مبيناً أن أسرة الخيل العربية تعاصر حقبة ذهبية، في ظل دعم ورعاية سموه المتواصلة لمسيرة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن توجيهات سموه تقودنا للعالمية بنوعية السباقات، واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم، ومشاركة نخبة الخيل العربي والملاك والمربين، معرباً عن فخره بهذه الإنجازات الكبيرة، التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية، وأهميتها باعتبارها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، متوجهاً بالتهنئة للإسطبلات الملكية العمانية، بمناسبة فوز الفرس «فاتنة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز