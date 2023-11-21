«كأس الاتحاد» للبولو بنادي غنتوت اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بملاعب نادي غنتوت، بطولة كأس الاتحاد السنوية للبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وينظم نادي غنتوت البطولة بملاعبه أيام 21 و23 و25 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 للدولة.

وتنطلق المنافسات اليوم حسب قرعة البطولة، بعد إغلاق «باب التسجيل» وتحديد عدد الفرق المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، وضع كافة الترتيبات الكفيلة بدعم نجاح الحدث وتميزه، بجانب الاستعدادات التنظيمية لليوم الختامي السبت المقبل على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتضمن اليوم الختامي للبطولة العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الترفيهية، والمعرض التراثي، بالإضافة إلى مشاركة شرطة أبوظبي في عزف النشيد الوطني، كما يشهد إقامة نهائي البطولة، بالإضافة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن ثم مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

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