بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنظم الجمعية اليوم، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، بمشاركة 199 من الخيول العربية الأصيلة. وتبدأ فعاليات اليوم الأول للبطولة بفئة المهرات في عمر سنة، التي تم تقسيمها إلى قسمين «أ»، و«ب»، ثم فئة المهرات بعمر سنتين، و3 سنوات، تعقبها فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات.

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