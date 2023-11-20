أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط..«بوديسيا ذا فيكتوريوس» بطل «تشيسترتونز للبولو»

المصدر: دبي - البيان

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فاز الفريق السعودي بوديسيا ذا فيكتوريوس الرياض، بلقب بطولة تشيسترتونز للبولو، التي أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط، بالتعاون مجلس دبي الرياضي، في نادي ديزرت بالم للبولو، ونظمتها شركة تشيسترتونز العالمية.

وقام بتتويج الفائزين كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وصلاح موسى رئيس مجلس إدارة تشيسترتنس العالمية، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وعلي البواردي مؤسس نادي ديزرت بالم للبولو.

وتوج الفريق السعودي بلقب البطولة الأولى من نوعها، بعد فوزه على الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن، وكما فاز الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي على فريق إنجلترا للبولو.

وتعد البطولة إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تمتاز بالتنوع، واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين، لا سيما أن دبي تعد من المدن المميزة بوجود ملاعب ومنتجعات لممارسة البولو، وفق أرفع المستويات العالمية، وكذلك وجود أهم الفرسان من مختلف الدول في هذه الرياضة، والدعم الذي توليه الشركات والمنظمون لهذه البطولات، التي تستقطب اهتماماً عالمياً، وتتميز بارتفاع مستوى منافساتها.

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