انتاج مربط دبي يواصل التفوق.. «دي شهار» يسجل أعلى قيمة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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حقق مزاد مربط دبي للخيول العربية، الذي أقيم أمس الأول، في ميدان القاعة المغطاة بالمربط، وعبر البث الإلكتروني المباشر، أحد أهم الأرقام القياسية العالمية، وذلك بتسجيل أعلى قيمة بيع لشبوة فحل في العالم، ويتعلق الأمر بشبوة الفحل دي شهار، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه، والفرس البطلة دي شيهانة، محققة 100 ألف دولار، نحو 370 ألف درهم.

واستقطب المزاد عدداً كبيراً من الملاك الذين يمثلون مرابط كبرى من الإمارات والخليج والعالم، أكدت حرصها على اقتناص الفرصة لدعم دماء محركاتها الإنتاجية، من خلال المزايدة على 77 خيلاً من أجود الأصائل المتميزة التي طرحها المربط للمساهمة في تغذية المرابط المستفيدة، بجودة السلالات التي أثبتت قدرتها الإنتاجية، وقوتها الإنجازية في الميادين العالمية، التي لا يزال مربط دبي يتصدر أفضليتها ومركزها الأول على مستوى العالم.

وشكّل المزاد فرصة ذهبية لعشاق الخيل العربية، بما تميز به من أسعار تنافسية، قرر مربط دبي أن تكون في متناول كل مستويات المرابط والملاك، دعماً لتوسيع دائرة الجودة لدى الجميع. وهو ما أكده العديد من المتزايدين الذين استفادوا من المزاد، حيث تم اقتناء العديد من رؤوس إنتاج مربط دبي ذات المواصفات الجمالية المتميزة والأصول النقية. وتراوحت الأسعار المتاحة أمام المتزايدين بين قيم شراء سانحة لم تتجاوز المليون درهم للخيل الواحدة، فيما حقق الجزء الخاص بمزايدات الشبوات أرقاماً كبيرة، عبّرت عن أهمية الأفحل العالمية المنتجة للأبطال في مربط دبي، ومنها الفحل الواعد دي شهار، الذي كان سيد ميدان المزاد، ومعه أيقونة الإنتاج العالمي، الفحل إف إيه إل رشيم، الذي بيعت شبوته بمبلغ 44.900 دولار، ما يعادل 165 ألف درهم، ثم فحل الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج، الذي بيعت شبوته بمبلغ 60.490 دولاراً، ما يعادل 222 ألف درهم.

وبعد أن كان كل من الفحلين العالميين إف إيه إل رشيم، ودي سراج، قد سجلا لقيمة شبوتيهما في مزادات دولية سابقة أعلى قيمة، أحرز الفحل دي شهار رقماً قياسياً جديداً في مزادات مربط دبي، فاتحاً بذلك أفقاً جديداً واعداً في الإنتاج العالمي، الذي أشاد به الخبراء الدوليون، وأكده الرقم القياسي في التنافس على شبوة دي شهار في مزاد مربط دبي بين المزادات الدولية الكبرى، وبين الأفحل العالمية المنتجة.

إنجاز قياسي

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز القياسي الجديد للفحل دي شهار، وكذا لاستمرار الإقبال على الفحلين العالميين، المنتج القيادي إف إيه إل رشيم، ووريثه العالمي المتميز، الفحل دي سراج. وقال التوحيدي: «مثلما سجل المزاد رقماً قياسياً جديداً للفحل دي شهار بين أفحل العالم، فإنه يبشر بمرحلة جديدة لإنتاجنا المحلي العالمي، وهذا يذكرنا بالتفوق المتميز لوريث أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم، وأقصد الفحل دي سراج، الذي كان على مستوى توقعاتنا، ومستوى توقعات كل المرابط والملاك الذين اختاروا علامة دبي العالمية في الإنتاج والإنجاز».

وأضاف التوحيدي: «مزاد مربط دبي في نوفمبر، كان هدفه دعم المعنيين بتطوير الخيل العربية الأصيلة. وقد تم تحقيق هذا الهدف في المزاد، وهو واحد من المزادات التي يطلقها المربط خلال كل موسم، مع اعتبار أهداف كل مزاد ووجهته الخاصة. نعتبر مزاد نوفمبر ناجحاً، لا سيما وهو متوج برقم قياسي جديد لفحل منتج جديد من الإنتاج المحلي لمربط دبي بأفق عالمي».

مرحلة جديدة

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن مزاد نوفمبر يعتبر حلقة ناجحة في برنامج مزادات المربط العالمية، التي تقام على مدى العام. وقال المرزوقي: «حققت العديد من المرابط أمجاداً عظيمة، من خلال الاستفادة من مزادات المربط، التي تمت مباشرة أو بالبث الإلكتروني، ومنها المزاد المتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومزادات أخرى محلية ودولية، كالتي أقيمت بالتزامن مع بطولة كأس كل الأمم في ألمانيا وغيرها. ومزاد اليوم، كان فرصة سانحة، ستؤكد الأيام أن من اختار علامة دبي العالمية، كان كسابقيه بطلاً مضمون النتائج».

وأضاف المرزوقي: «المزاد الجديد أثبت أن الإنتاج المحلي للمربط رهان عالمي. لقد استفادت المرابط من عروض مناسبة بامتياز خاص، وسوف تجني ثمار اختيارها، على شاكلة سابقيها من المرابط التي توجت بالألقاب، وأسعدت بجودة الإنتاج. كل التهاني للمستفيدين من المزاد، وننتظر أمجادهم التي تشبه أمجاد مربط دبي».

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