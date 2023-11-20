«الفيصل باور هورس» يتوج بكأس نوفمبر للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قمة الإثارة والندية والقوة عنوان عريض لنهائي بطولة الحبتور الشهرية «كأس نوفمبر للبولو» ، والتي جمعت بين العملاقين فريق «الفيصل باور هورس» وفريق «إعمار ابن دري»، وتساوى الفريقان في الأهداف إلا أن فارق التصنيف «نصف جول» رجح كفة فريق «الفيصل باور هورس» ليخرج فائزاً بنتيجة المباراة بسبعة أهداف ونصف هدف مقابل سبعة أهداف ولينتزع الكأس الغالية.

إشادة

وأشاد محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، بأداء الفريقين في النهائي والذي وصفه بالرائع، مشيراً إلى أن مستواهما الفني مرتفع على الرغم من أن هانديكاب 6 جول وهذا طبيعي لأن حماس الفريقين وتطلعهما للفوز بالكأس وحرصهما على تقديم أفضل ما لديهما في بداية الموسم للإعلان عن فرقهم مبكراً كل هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء هذا النهائي الممتع. كما هنأ محمد الحبتور الفريقين ووجه التهنئة إلى فريق الفيصل باور هورس البطل المتوج راجياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ من باقي الفرق المشاركة في البطولة.

تتويج

وقبل المباراة قام تشو لين، المدير العام لمجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية أحد الرعاة الأساسيين للدوري، بتكريم الفرق وأصحاب الألقاب فنال توماس اريارتي جائزة أفضل لاعب باحتسابه اللاعب الأفضل أداء وتأثيراً لشهر نوفمبر، في حين حصل المهر جاراباتا الذي يمتطيه اريارتي على جائزة أفضل مهر لعب.

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