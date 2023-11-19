جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم دورة "التحكيم الوطني"

المصدر: وام

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نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية دورة "التحكيم الوطني" في عروض الخيل العربية بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبو ظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 15 دارساً.

وقدمت الخبيرتان ديردري هايد وماريانا تنجستيدت، من المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو"، محاضرات حول كيفية التحكيم، وتعامل الحكم مع الخيل، والمبادئ الأساسية للتحكيم.

واشتملت الدورة على جانبين عملي ونظري، واختبار تحديد المستوي، بهدف التأهل للدورة الثانية المقررة خلال يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الدورات ضمن جهود الجمعية لتطوير قدرات أبناء الإمارات، وصقل مهاراتهم في جميع مجالات عروض الخيل العربية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدورات.

كما أن برنامج الموسم "2023 -2024" الذي أعلنته الجمعية يشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش تهدف لتطوير القدرات وفق أعلى المعايير العالمية، بجانب دورات للجان الانضباطية ودورات للعارضين.

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