«ساري» بطلاً في ثالث سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في ثالث سباقات المضمار العيناوي، أول من أمس، لتحقق الثنائية عبر إسطبلات ياس للسباقات، والوثبة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو بعدما انتزع المهر «ساري» لقب سيح بن عمار في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة، قطعها المهر الأشقر في 01:53:19 دقيقة، وبفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني، وأكملت المهرة فادية الوثبة الثنائية بفوزها بلقب المقام في الشوط السادس للخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، قطعتها المهرة الشقراء في 01:38:03 دقيقة، لتتصدر بفارق 8.5 أطوال عن أقرب الملاحقين.

وخطف الجواد «أوتينا» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لقب عود التوبة في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، التي تسابقت لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد البطل بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجراف، في حسم الأمور في اللحظة الأخيرة قبل خط النهاية بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، بزمن 01:53:75 دقيقة عن صاحب المركز الثاني.

توج الجواد «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب رماح في الشوط الأول للخيول المبتدئة، التي تسابقت لمسافة 2000 متر، ولم يجد الجواد البطل تحت إشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوبن، كبير عناء في الابتعاد عن منافسيه بفارق 5.5 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:07:63 دقيقة.

اكتسح الجواد «إيه إيه لهب» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوك، منافسيه من الخيول المبتدئة بفارق 10.75 أطوال في الشوط الثاني، ليظفر بلقب جبل حفيت لمسافة 1800 متر، وانطلق الجواد الرمادي برشاقة ليتصدر السباق بزمن قدره 02:04:91 دقيقة.

فاز الجواد «صلب» للخيالة السلطانية العمانية، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الساد في الشوط الثالث الرئيس بالأمسية، لمسافة 1800 متر - تكافؤ- وتقدم الجواد الفائز منافسيه في الأمتار الأخيرة ليتصدر السباق بفارق 1.5 طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن 02:06:18 دقيقة.

في ختام الأمسية، فاز الجواد «ديزرت» بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة بالشوط السابع لمسافة 1400 متر- تكافؤ- بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني، بزمن قدره 01:37:85 دقيقة.

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