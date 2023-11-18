خيول أحمد بن راشد تواصل صدارتها في ثاني سباقات «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري تصوير - زافير ويلسون

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واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في ثاني سباقات مضمار جبل علي، الذي حمل اسم «مهرجان اليوم الفني»، إذ حققت خيول سموه ثنائية جاءت عبر «بالحيل» بطل الشوط الثالث «تكافؤ سباقات السرعة»، و«مرسال» الذي توج بلقب الشوط الخامس الرئيس «محاذر ستيكس».

كما شهد السباق تحقيق «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس «كأس تحدي دبي للياقة 30x30»، فيما ظفر «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بلقب الشوط الرابع «كأس الرضا لوسطاء التأمين».

كما اقتنص «إيه إف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت جمعة لقب الشوط الأول «كأس أودي» للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «إيه إف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت جمعة لقب الشوط الأول «كأس أودي» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب قيس عبود، مسجلاً زمناً قدره 1.07.01 دقيقة بفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيه إف منعوت» لعبد الله محمد علي اليبهوني بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وجاءت في المركز الثالث «جاب داعية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي.

الشوط الثاني

خطف «مودر» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثاني «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.00.20 دقيقة بفارق طول عن «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «رصاص» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنص «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «تكافؤ سباقات السرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.34 ثانية وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «لا بأس» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بنزيمة» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

ظفر «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بلقب الشوط الرابع «كأس الرضا لوسطاء التأمين» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.11.93 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مهيبة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «العربد» لناصر عسكر بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس الرئيس «محاذر ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً 1.24.50 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «ساداتي» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «المرعب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس «كأس تحدي دبي للياقة 30x30» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.01.07 دقيقة وبفارق طول عن «دبي فيجن» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

اقتنص «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط السابع والختامي «منحنى تبوك ستيكس» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «وقت» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.



محمد الشحي: توجيهات أحمد بن راشد سر نجاحنا

عبّر المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته البالغة بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في مضمار جبل علي بشكل خاص ومضامير الدولة بشكل عام، عقب تحقيقها ثنائية خلال السباق.

وقال: «إن سر النجاح هذا الموسم يعود إلى توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي حفزت الجميع لتقديم الأفضل، ونحن نجني ثمار هذا النجاح، إذ مازلنا في صدارة ترتيب الموسم الحالي، ونتطلع للمزيد من الانتصارات في السباقات القادمة».

وأشاد المهندس محمد الشحي بأداء المدرب مايكل كوستا وفريق عمله الذين اجتهدوا خلال الفترة الماضية، وقاموا بالكثير من التغييرات والخطط التي صنعت هذه الانتصارات.

وأضاف: «إن رياضة سباقات الخيل في الدولة تحتاج لمدربين من أمثال مايكل كوستا، يحملون أفكاراً خلّاقة ومتجددة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تواجد المدرب مايكل كوستا في الإمارات، جعل الصحف الأسترالية تتابع سباقاتنا والإثارة التي تشهدها على كافة المضامير.

كما عبّر المهندس محمد الشحي عن سعادته بقيادة الفارس قيس البوسعيدي للبطل «مرسال» نجم الشوط الرئيس، كاشفاً بأن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وجّه بإشراك الفارس في هذا الشوط، عقب تألقه على صهوة «سيوف» الأسبوع الماضي في مضمار «ميدان» عندما حل ثانياً في الشوط السادس.

مايكل كوستا: «مرسال» نجم متطور

أشاد المدرب مايكل كوستا بالثنائية التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال السباق.

وعن نجم الشوط الرئيس «مرسال»، قال مايكل كوستا: «إن البطل سبق له المشاركة في مضمار جبل علي وكذلك «ميدان» إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة الموسم الماضي، لذا قمنا بوضع خطة لتطوير البطل هذا الموسم وحصدنا النتيجة عبر هذا الانتصار الرائع».

كما تحدث كوستا عن «بالحيل» بطل الشوط الثالث، مؤكداً أن البطل لديه قدرات مميزة قمنا بتطويرها هذا الموسم، ونتطلع للمشاركة في سباقات السرعة في الموسم الحالي.

سالم بن غدير: الموسم في بدايته والمنافسة قوية

أشاد المدرب سالم بن غدير بالانتصار الذي حققه «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس.

وتحدث سالم بن غدير عن الموسم الحالي، مؤكداً أن الموسم مازال في بدايته إلا أن المنافسة قوية جداً على كافة مضامير الدولة.

وأضاف أنهم يمتلكون عدداً من الخيول المميزة، كاشفاً أن التركيز سيكون على السباقات الكبرى والفئوية في الأشهر القادمة.



معمر الشرفا: «رائد» رائع

أشاد معمر الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالانتصار الكبير الذي حققه «رائد» نجم الشوط الرابع، واصفاً إياه بالرائع.

وقال: «إن البطل سبق له المشاركة في مضمار جبل علي الموسم الماضي، ولكنه عانى من بعض المشاكل إلا أننا قمنا بإعطائه الوقت الكافي وتطوير قدراته استعداداً للموسم الحالي، كاشفاً بأن «رائد» يمكنه المشاركة على مسافة الـ 1600 وأكثر، كما أنه سيتم فيما بعد تحديد الوجهة المقبلة له».

وعن شعار الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أكد معمر الشرفا أنّ لديهم عدداً من الخيول المميزة التي ستشارك في السباقات الكبرى التي ستقام في مضامير الدولة أبرزها «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي.

معرض فني يزيّن السباق الثاني

شهد السباق الثاني لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «مهرجان اليوم الفني»، إقامة معرض فني بمشاركة عدد من المواهب الإماراتية والأجنبية، إذ عبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المضمار الأصفر على دعمهم للمواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية، وإبراز أعمالهم خلال السباق.

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