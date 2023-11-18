«اليوم الفني» عنوان السباق الثاني لـ «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الثاني لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «مهرجان اليوم الفني»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، اكتمال كافة الاستعدادات لسباق اليوم، إذ تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حال سقوط الأمطار.

وأضاف أنهم استفادوا من تجربة الموسم الماضي، إذ عملوا على تحسين نقاط الضعف، أبرزها صيانة أرضية المضمار وتعديلها بهدف مواجهة تغير الأحوال الجوية، مع الحفاظ على التضاريس الأساسية التي تميز المضمار الأصفر. وقال محمد الأحمد إنه تم تخصيص سباق اليوم لدعم المواهب في مجال الفنون التشكيلية، إذ سوف يستضيف المضمار معرضاً فنياً بمشاركة 7 فنانين، وذلك إيماناً منا بأهمية دعم المواهب الشابة ولإبراز أعمالهم خلال السباق.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس «محاذر ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ساداتي» و«مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أسد زعبيل» و«ونيس» و«المرعب» لـ«شادويل»، «باي أو أونر» لمحمد خليل أحمد، «آيلاند رول» لحمدان سلطان علي السبوسي، و«ميستري فوكس» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس أودي» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «جاب ادعج» و«جاب داعية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «إي إس بدور» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، «مرقاب بينونة» و«عوائد بينونة» لـ«أبوظبي ريسنج»، «راسخ الريف» و«زمام» لـ«إسطبلات الريف»، و«إيه إف هباب» و«إيه إف حكاية» و«إيه إف جالية» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 5 خيول أبرزها «السيف» و«ترجمان» و«مسيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مودر» لمحمد خليل أحمد، و«رصاص» لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «تكافؤ سباقات السرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 5 خيول أبرزها «بالحيل» و«لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كيرن آيلاند» لـ«نقابة لاست لوب»، «ديوكدم» لمحمد خليل أحمد، و«بنزيمة» لحمد راشد بن غدير.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «كأس الرضا لوسطاء التأمين» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «اجديت» و«غالب» و«تأكيد» و«مهيبة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، و«العربد» لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «كأس تحدي دبي للياقة 30x30» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 6 خيول أبرزها «ترومبت مان» و«اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ناشيونال بانك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «دبي فيجن» لمحمد أحمد علي السبوسي، «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي، و«وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «منحنى تبوك ستيكس» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«وقت» لناصر عسكر.

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