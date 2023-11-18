«هاتريك» للحضرمي وبيسلي في مضمار أبوظبي و «مدواخ» بطل كأس الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق مدرب الخيول إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي الفوز بثلاثة أشواط (هاتريك) في حفل السباقات الثاني الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس، وتألف من 6 أشواط بمجموع جوائز مالية بلغت 470 ألف درهم بمشاركة 82 خيلاً.

شهد الحفل وتوج الفائزين معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء الفوز الأول للثنائي، في الشوط الأول من سباق «البثنة» لمسافة 1200 متر، عن طريق «فخر» العائد للخيالة السلطانية العمانية بزمن قدره 1:17:43 دقيقة، وواصل الثنائي تفوقه في الشوط الثاني من سباق «البادية» لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة توليد الإمارات عن طريق «جليل» لإسطبلات بن شهوان مسجلاً زمناً قدره 1:33:58 دقيقة، واكتملت الثلاثية في الشوط الثالث من سباق «الخير» لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة بواسطة «التبر» لسعود الظاهري الذي حقق فوزاً رائعاً مؤكداً جدارته وقوته بزمن قدره 1:31:98 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع في الحفل من سباق «القور» لمسافة 1600 متر إلى «بهوان» لمالكه منصور الشامسي، في أقوى أشواط الحفل الذي شهد منافسة قوية، وجاء فوز بهوان بإشراف عادل مشاحي وقيادة الفارس بات دوبيس قاطعاً المسافة في 1:44:81 دقيقة.

وأحرز «أي اس مدواخ» العائد إلى ليلى المرزوقي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر بإشراف عدنان محمد وقيادة ادري دي فريز.

واختتم السباق بشوط الخيول المهجنة الأصيلة من سباق «الحيل» لمسافة 1600 متر والذي انتزعه «أسوان» في أول انتصار له بمضامير الدولة، بشعار توفيق السعيد وإشراف مصبح المهيري وقيادة برناردو بينيرو.

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