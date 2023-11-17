الفيصل و«إعمار بن دري» في نهائي «كأس الحبتور نوفمبر» للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يسدل الستار السبت على كأس شهر نوفمبر الذي ينظمه نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة ستة فرق هي غنتوت إيه إم والفيصل باور هاوس وإعمار بن دري وبنجاش بنسالي وبن دري الأزرق وذئاب مهرة.

ويلتقي في نهائي البطولة فريقا الفيصل باور هاوس وإعمار بن دري في الرابعة عصراً، ويسبق اللقاء مباراة كأس الترضية بين فريقي بنجاش بنسهالي وبن دري الأزرق في تمام الثانية والنصف، أما المباراة الثالثة فسوف تقام في العاشرة صباحاً وتجمع بين فريقي غنتوت إيه إم وذئاب مهرة.

نتائج

وكانت نتائج المباريات في ختام الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز فريق الفيصل باور هاوس بقيادة سلطان الفيصل على فريق ذئاب مهرة بقيادة حبتور الحبتور وطارق الحبتور بستة أهداف ونصف جول مقابل ستة أهداف.

وفاز فريق إعمار بن دري بقيادة محمد بن دري وراشد العبار على فريق بنجاش بنسالي بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف، وفي المباراة الثالثة نجح فريق بن دري الأزرق بقيادة خالد بن دري في تحقيق الفوز على فريق غنتوت إيه إم بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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