"فخر" و"جليل" و"التبر" تتصدر المشهد في سباق أبو ظبي للفروسية

المصدر: وام

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تصدرت خيول المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي، المشهد في مضمار نادي أبو ظبي للفروسية، بتحقيق ثلاثية "هاتريك" في الحفل الثاني للموسم الجديد (من 6 أشواط)، الذي أقيم أمس ، وخصصت للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 470 ألف درهم.

شهد الحفل وتوج الفائزين معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبو ظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل "الوطنية للأعلاف".

وفاز الجواد "فخر" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر "تكافؤ"، على لقب "البثنة" البالغ جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:17:43 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للثنائي عبر الجواد "جليل" لإسطبلات بن شهوات للخيول العربية بحصد جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، في "سباق للمبتدئة" من الخيول العربية الأصيلة "انتاج الإمارات"، على لقب "البادية" البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:33:85 دقيقة.

وحقق المهر "التبر" لسعود علي عرار الظاهري الثلاثية للحضرمي وبيلي في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب "الخير" البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:31:98 دقيقة.

وخطف المهر "بهوان" لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة باتريك دوبس، صدارة الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1600 متر "شروط" على لقب "القور" البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، محققاً 1:44:81 دقيقة.

وأهدى "إي أس مدواخ" مالكته ليلى محمد المرزوقي وقيادة أدرى دو فريز، لقب الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر "تكافؤ" البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، محققاً 1:45:65 دقيقة.

وأبهر "أسوان" لتوفيق سعيد علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة بيرناردو بينيرو، الحضور باستعراض متميز منحه لقب الشوط السادس والختامي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر على لقب "الحيل"، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم محققاً 1:35:70 دقيقة.

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