7 أشواط في ثالث سباقات موسم مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم ثالث سباقاته بالموسم والذي يتألف من 7 أشواط مثيرة تفتتح بسباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وينتظر أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً لوجود خيول قوية تتطلع جميعها للقب، يبرز منها (مكفول) و(فليم تالون).

وتستمر الإثارة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر والمخصص للخيول المبتدئة، حيث تتسابق خيول طموحة أبرزها (ادريس ديس ارنيتس)، و(شجاع)، و(حسام).

وفي الشوط الثالث وعلى مسافة 1800 متر ـ هانديكاب ـ يسعى (اس اس عز دبي) للفوز ولكن عليه أولاً أن يتجاوز (ايه اف متكفل)، وهناك أيضاً (مادور) المغادر فئة المبتدئة والحائز على المركز الثالث في آخر سباقين.

في الشوطين الرابع والخامس تتسابق الخيول المبتدئة، فعلى مسافة الميل بالشوط الرابع يبرز (ناصف)، و(آر بي كينغز رانسوم)، أما في الشوط الخامس وعلى ذات المسافة فيتطلع (مطيع) بقيادة بينيرو للصدارة في ظهور الثالث بالمضمار العيناوي، وهناك أيضاً (أوتينا) و(الفلك) وغيرهم.

وينطلق الشوط السادس لمسافة 1400 متر، حيث يأمل (ايه اف منعوت) في الحصول على اللقب الأول، غير أن ذلك لن يكون سهلاً لوجود منافسين أقوياء مثل (فادية الوثبة) و(الاتحاد).

في ختام الأمسية ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، حيث تتسابق 11 خيلاً لمسافة 1400 متر، يبرز منها (الغربي) و(جعفر دو ارنيتس)، و(ضرغام) وغيرها من الخيول المتحدية.

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