خيول الإمارات تخوض تحدي «كأس البحرين الدولي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تنطلق اليوم، على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية».

وأكد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أن مملكة البحرين تمكّنت من ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة وجاذبة لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية، ومنها سباقات الخيل، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الخارطة الدولية لسباقات الخيل والفروسية.

مشاركة قوية

وسيشهد السباق مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم «دبي فيوتشر» لجودلفين، الذي يطمح بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي.

كما سيدفع فريق جودلفين بعدد من نجومه، يتقدمهم «ريال ورلد» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «هايلاند آفنيو» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بير كاسل» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

وسيشارك أيضاً في الشوط، «إصرار» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«مرحباً يا سنافي» لجابر عبد الله بطل الـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي»، قيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

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