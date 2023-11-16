345 خيلاً في «الفجيرة الدولية للجواد العربي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، في نسختها الثامنة، عن إغلاق باب التسجيل في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتنطلق يوم 14 ديسمبر المقبل، وذلك في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أنقى سلالات الخيول العربية، والتي تمثل العديد من المرابط من داخل وخارج دولة الإمارات.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة، أن عدد الخيول المشاركة في البطولة وصل إلى 345 خيلاً.

إقبال كبير

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: تشهد النسخة الثامنة من البطولة إقبالاً كبيراً من ملاك الخيول المشاركة من جميع أنحاء العالم، ما يؤكد على أهمية ونجاح البطولة في دوراتها الماضية، وانتشارها على مستوى واسع، واكتسابها قيمة نوعية كبيرة، لما لها دور كبير في إثراء رياضة الفروسية، ونوه الزيودي بأن عدد فئات البطولة وصل إلى 18 فئة، في حين أن عدد الدول المشاركة وصلت إلى أكثر من عشر دول.

ويشرف على البطولة لجان تحكيم تتضمن نخبة من المتخصصين في رياضة الفروسية، وتتميز دورة في النسخة الحالية، بإضافة بطولة القفز والدريساج (يوم القفز، ويوم الدريساج، وثلاثة أيام جمال الخيل)، وتتضمن البطولة مسابقة متخصصة بجمال الخيل العربي، وتم رصد جوائز مرموقة لها، مثل سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس، وأفضل خيل وغيرها.

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