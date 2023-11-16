470 ألف درهم جوائز ثاني سباقات مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يستضيف نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة.

ويبلغ إجمالي جوائز الحفل 470 ألف درهم يتنافس عليها 82 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج وسط اهتمام كبير من الملاك والمدربين، إضافة إلى جماهير المضمار التي يتوقع أن تتدافع بأعداد كبيرة في سباق اليوم بعد النجاح الكبير لحفل الافتتاح الأول الأسبوع الماضي. ووجهت إدارة نادي أبوظبي للفروسية الدعوة للجماهير من أجل حضور السباق والاستمتاع بمشاهدة المنافسات القوية بين نخبة الخيول، وأكدت الإدارة اكتمال كل الترتيبات لتنظيم السباق وحرصها على مواصلة النجاحات في الحفل الثاني بالموسم الجديد.

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