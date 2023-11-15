470 ألف درهم جوائز ثاني سباقات مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائز الحفل 470 ألف درهم يتنافس عليها 82 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج وسط اهتمام كبير من الملاك والمدربين، إضافة إلى جماهير المضمار التي يتوقع أن تتدافع بأعداد كبيرة في سباق اليوم بعد النجاح الكبير لحفل الافتتاح الأول الأسبوع الماضي.

وينطلق الشوط الأول عند الخامسة مساء بسباق «البثنة»- تكافؤ لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً يدفع فيها خالد خليفة النابودة بثلاثة من خيوله القوية وتبلغ قيمة الجوائز المالية 80 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني من سباق «البادية» المخصص للمبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قدرها 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثالث على لقب «الخير» لمسافة 1400 متر ومشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

صراع

ويقام الشوط الرابع من سباق «القور» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الخامس من الحفل الجولة الثانية من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم.

ويختتم الحفل بالشوط السادس من سباق «الحيل» لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة التي يتنافس منها 14 خيلاً على لقب السباق والفوز بجوائز مالية قدرها 80 ألف درهم.

دعوة الجماهير

ووجهت إدارة نادي أبوظبي للفروسية الدعوة للجماهير من أجل حضور السباق والاستمتاع بمشاهدة المنافسات القوية بين نخبة الخيول، وأكدت الإدارة اكتمال كل الترتيبات لتنظيم السباق وحرصها على مواصلة النجاحات في الحفل الثاني بالموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز