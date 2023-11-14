المصدر: دبي - البيان

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شهدت فرانسيس سمولين زوجة الفارس الراحل بات سمولين،حفل جوائز «هيئة الإمارات لسباق الخيل» وتوجت الفارس سام هتشكوت بجائزة «بات سمولين»، في لمسة وفاء لاقت الإعجاب ، و تقدمت بالشكر للهيئة ، على تخصيص جائزة باسم زوجها الراحل.

كما تقدمت بالشكر لمضمار «جبل علي»، على رعايته الجائزة، وارتبط الراحل بعلاقة خاصة مع إسطبلات جبل علي ، حيث كان الفارس الرئيس لها من 2000 وحتى 2002، وحقق رقماً قياسياً بالفوز في 32 سباقاً موسم 2001 ـ 2002. وشارك في السباقات كفارس لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في دبي، خلال موسم 2004.

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