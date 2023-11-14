خالد النابودة: فخور بالثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تقدم المالك والمربي خالد النابودة، بخالص الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وإلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، على دعمهم المستمر للملاك والمنتجين في مجال الخيول العربية الأصيلة.

كما عبّر عن فخره واعتزازه بتحقيقه ثنائية خلال حفل الجوائز، مضيفاً أن الفضل يعود إلى فريق العمل المحترف في الإسطبل، الذي حرص على تحقيق كل الأهداف والخطط التي تم وضعها الموسم الماضي.

وأضاف أن الإنتاج المحلي يبشر بالخير، إذ استطاع أن ينافس على كافة المستويات، سواء كان من إنتاج مزارعي أو المزارع الأخرى، مؤكداً أن المسألة بحاجة إلى الصبر لتحقيق النتائج المرجوة.

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