تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز «هيئة الإمارات لسباق الخيل»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أقامت هيئة الإمارات لسباق الخيل، حفل تكريم للفائزين في النسخة الثانية لجوائز الهيئة للمميزين في مختلف الفئات للموسم الماضي 2022 - 2023، وذلك بمتحف المستقبل بدبي.

وشهد الحفل المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي ، وسعاد السركال مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بنادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من الملاك والفرسان والمدربين.

وتسلم المالك والمربي خالد خليفة النابودة ، جائزة أفضل مالك، لتصدره قائمة الملاك الموسم الماضي، بالإضافة إلى جائزة «بطل الفحول العربية الأصيلة»، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي ذهبت للفحل «إيه إف البحر»، فيما نال المدرب دووج واتسون، جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، بينما حصد الفارس تاغ أوشي، جائزة أفضل فارس.

أفضل متمرن

وتوج الفارس مارسيلينو رودريجز بجائزة أفضل فارس متمرن، فيما حصل الفارس سام هتشكوت، على جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة بالموسم، برعاية مضمار «جبل علي».

كما نال سلطان الجهوري جائزة النجم الصاعد، بينما حصل حمد المرر على جائزة أفضل مدرب محلي صاعد، بينما توج الزميل خالد المهيري من القسم الرياضي بصحيفة «البيان»، بجائزة أفضل شخصية إعلامية في سباقات الخيل.

تضافر الجهود

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، على الرؤية والدعم المستمر لرياضة سباقات الخيل، التي ساهمت في تحقيق الأهداف التي نسعى لها.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان»، أن الفضل لنجاح مواسم سباقتنا في الدولة، يعود إلى تضافر جهود الإخوة من مديري الأندية والمضامير، إذ ساهمت مبادراتهم في تحقيق التميز والريادة.

دعم الشباب

وعن النسخة الثانية من الجائزة، قال : كان لا بد أن تكون هناك وقفة، لإبراز وتكريم أصحاب الإنجازات والعطاء، الذين تألقوا في هذه الرياضة النبيلة.

وأضاف أن تخصيص جوائز للفئات الصاعدة، واستحداث جائزة جديدة لأفضل مدرب محلي صاعد، يأتي إيماناً منا بأهمية تقديم الدعم للوجوه الصاعدة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الجائزة في النسخ المقبلة العمل على إضافة عدد من الفئات الجديدة.

وفي الختام، تقدم المهندس محمد الشحي بخالص الشكر والتقدير لجمعية الإمارات للخيول العربية، لرعايتهم جائزة فئة «بطل الفحول العربية الأصيلة» للعام الثاني، ومضمار «جبل علي»، على رعايتهم جائزة «بات سمولين»، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، والشركات الراعية لفعاليات سباقات الخيل في الدولة، والجمهور المحب للسباقات، وفريق العمل بهيئة الإمارات لسباق الخيل.

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