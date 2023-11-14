سلطان الجهوري.. الولد سر أبيه

المصدر: دبي - البيان

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تقدم ماجد الجهوري وابنه سلطان الجهوري الفائز بجائزة النجم الصاعد، بخالص الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وقال ماجد الجهوري إن سلطان وجد الرعاية والدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منذ الصغر وكان ذلك الحافز الأكبر لسلطان في مشواره مع التدريب. وأضاف إن سلطان مجتهد ويحب التعلم وتعلق بالخيل وتمسك بها وأبدع فيها حتى وصل مرحلة مميزة أهلته لجائزة النجم الصاعد.

وقدم ماجد الجهوري الشكر للمنظمين للجائزة التي لها معانٍ كثيرة تدفع الفائزين بها لمزيد من التميز وتحفز كل المشاركين في منظومة السباقات لنيل شرفها مما يخلق منافسة قوية.

الداعم الأول

بدوره، أكد سلطان الجهوري الفائز بجائزة النجم الصاعد أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل كان الداعم له كمساعد مدرب مع والده والجائزة تعني له الكثير.

وأضاف: إنه تعلم الكثير من والده منذ أن بدأ ارتباطه بالخيل في عمر 11 سنة، وشارك مبكراً في سباقات القدرة في وجود والده «ماجد الجهوري» وعمه «علي الجهوري»، وقال إنه تأثر بوجود والده مدرباً في سباقات الخيل وزرع فيه حب التدريب ووجد منه التشجيع. وأكد سلطان أن الجائزة تمثل له حافزاً كبيراً في طريق طموحاته غير المحدودة، متمنياً التوفيق وأن يكون عند حسن ظن والده وظن كل من يدعمه.

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