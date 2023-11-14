ياسر مبروك: حافز للفائزين وللساعين للتتويج بها

المصدر: دبي - البيان

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أكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباقات الخيل، أن للجائزة معاني كثيرة، وأهمها الحافز لمن فاز بها ومن يسعى للفوز بها.

وأضاف إن تشجيع المتميزين من الأمور المهمة، مشيراً إلى أن الجائزة نفسها تشهد تطوراً عاماً بعد آخر على الرغم من حداثتها فتم تخصيص جائزة المدرب المحلي الصاعد هذا العام، والتي شهدت تنافس نحو 10 مدربين وهذا يبرهن على أن المنافسة تتطلب تخصيص هذه الجائزة.

وأوضح مبروك أن المعايير جاءت دقيقة في اختيار الشخصيات الفائزة ومن بين هذه المعايير الإحصاءات التي حسمت الاختيار وهناك معايير أخرى تستند إلى المتابعة الدقيقة والرصد، مؤكداً شفافية المعايير بعيداً عن أي مجاملة، ومتمنياً التوفيق للجميع في النسخ المقبلة.

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