خالد المهيري: الجائزة تحدٍ جديد في مسيرتي

المصدر: دبي - البيان

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عبّر الزميل خالد المهيري الفائز بالشخصية الإعلامية عن فخره بالجائزة التي تعد الأولى في مشواره الإعلامي الذي بدأ في سنة 2010، وفي عالم سباقات الخيل في سنة 2014 وهي بمقام مسؤولية وتحدٍّ جديد لمواصلة مزيد من التميز مع فريق العمل في صحيفة «البيان».

وأهدى المهيري الجائزة إلى عائلته وبالتحديد للوالدة، وإلى مؤسسة دبي للإعلام، وإلى سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، وأحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية، وإلى الزميل بهاء الدين عطا، وإلى مؤسسي إعلام الفروسية ورياضات الخيل.

وأكد المهيري أن الجائزة تمثل رسالة تشجيع لكل الزملاء في مختلف وسائل الإعلام لتقديم المزيد في مجال تغطية سباقات الخيل محلياً وعالمياً، في ظل التطور التقني وتعدد منصات التواصل الاجتماعي، وقال: هناك كثير من الشباب في الإمارات لديهم الرغبة للدخول في مجال السباقات والتعرف عليها أكثر، ولن يتحقق ذلك إلا بتقديم المحتوى الإعلامي المتميز والاحترافي والمتوازن الذي يسهم في زيادة القاعدة الشعبية لهذه الرياضة النبيلة لدى فئة الشباب.

واستذكر خالد المهيري ارتباط الإعلام بالسباقات منذ التأسيس، مشيراً إلى أن المشوار بدأه زملاء كانت لهم إسهاماتهم المقدرة وعلى رأسهم الزملاء بهاء الدين عطا، وكمال طه، وصلاح عطا، والمرحوم محمد طه، والمرحوم محمود شرف، وغيرهم.

وتقدم المهيري بخالص الشكر والتقدير لهيئة الإمارات لسباق الخيل على دعمهم، وتقديرهم لكل المتميزين من أهل الخيل، عبر هذه الجوائز، التي ستكون دافعاً لتقديم المزيد في المستقبل.

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