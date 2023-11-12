«وما بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» بأمريكا   

المصدر: لون ستار بارك (الولايات المتحدة) - البيان

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توجت الفرس «وما بيج بيبي» للمالكة والمدربة ريتا ديلون وقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأمريكا، أول من أمس، وبلغت جائزته 5000 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة.

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