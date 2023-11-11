النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل غداً

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، تنظم الهيئة غداً الأحد النسخة الثانية من جوائزها التي ستقام في متحف المستقبل.

شكر مقدر

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل على استمرارية هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، مؤكداً حرصهم على تكريم أصحاب الإنجازات الذين تركوا بصمات مميزة في سباقات الخيل الموسم الماضي.

وأضاف أن اللجان التحكيمية للجائزة عملت منذ نهاية الموسم الماضي على اختيار المتميزين، مضيفاً أن هناك بعض الجوائز تم تحديد الفائزين بها عن طريق الإحصاءات، فيما تم اختيار باقي الفئات عبر لجنة متخصصة، اتبعت كافة معايير الشفافية والحيادية.

وتمنى محمد الشحي التوفيق والنجاح لكافة الأسماء التي سيتم تكريمها مساء الغد.

فئات التميز

ويشهد الحفل تكريم الشخصيات البارزة التي تميزت الموسم الماضي في السباقات التي أقيمت في كافة مضامير الدولة، على رأسهم خالد خليفة النابودة بطل الملاك، ودووج واتسون بطل المدربين وتاغ أوشي بطل الفرسان.

كما تضم الجوائز عدداً من الفئات، أبرزها فئة أفضل فارس متدرب، بطل الفحول العربية الأصيلة برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة برعاية مضمار جبل علي، جائزة النجم الصاعد، الشخصية الإعلامية المتميزة، بالإضافة إلى جائزة المدرب الصاعد التي تم استحداثها هذا العام.

النسخة الماضية

والجدير بالذكر، أن النسخة الأولى شهدت حصول المالك خالد خليفة النابودة على جائزة أفضل مالك، لتصدره قائمة الملاك لموسم (2021 - 2022)، بالإضافة إلى جائزة أفضل فحل عربي أصيل، والتي ذهبت للفحل «إيه إف البراق»، وجائزة أفضل مربي خيول عربية أصيلة، فيما نال مدرب إسطبلات زعبيل، بوبات سيمار، جائزة أفضل مدرب، بينما حصد الفارس تاغ أوشي، جائزة أفضل فارس.

وتوج الفارس سيف البلوشي بجائزة أفضل فارس متدرب، بعد نتائجه القوية، فيما حصل الفارس برناندو بينيرو، على جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة بالموسم، بعد فوزه على صهوة «حراب»، في سباق «بطولة الإمارات» بمضمار أبوظبي.

كما نال طحنون العلوي جائزة النجم الصاعد، بينما حصل الإعلامي محمد الأحمد من قناة دبي ريسينغ، على جائزة أفضل محلل إعلامي.

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