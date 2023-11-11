ثنائية لخيول أحمد بن راشد في افتتاح «كرنفال سباقات دبي» بـ «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«تتش جولد للسباقات» في افتتاح «كرنفال سباقات دبي» الذي أقيم في مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، إذ حققت كل منها ثنائية قوية، فيما خطف «إيه إف يطوي» لـ «أبوظبي ريسنج» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وشهد الأمسية الإفتتاحية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

توج «إيه إف يطوي» لـ «أبوظبي ريسنج» بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب سيف المرر، مسجلا زمنا قدره 1.34.70 دقيقة و بفارق طول و ربع الطول عن «إيه إف ليث» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاءت في المركز الثالث «أسماء» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

حقق «النصيب» لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 1.11.99 دقيقة و بفارق 7 أطوال و ربع الطول عن «قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثا «كيلر كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

أقتنص «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.39.94 دقيقة و بفارق طول و ربع الطول عن «الضجة» لناصر عسكر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.39.07 دقيقة و بفارق نصف طول عن «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «كلاسيك ميدال» لعبد الله مناحي «بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

حقق» قريب «لناصر عسكر لقب الشوط الخامس لمسافة 1900 متر برعاية» الإمارات سكاي واردز «البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 2.01.04 دقيقة و بفارق نصف طول عن» فاسيلاكوس «لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث» ليجند أوف كان «لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط السادس

توج» وسترن سيمفوني «لـ» تتش جولد للسباقات «بلقب الشوط السادس الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية» طيران الإمارات «البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.38.07 دقيقة و بفارق طول و نصف الطول عن» سيوف «لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثا» لا سدود «لـ» شادويل «بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

ظفر» ليدينج سبيريت «لـ» تتش جولد للسباقات «بلقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية» طيران الإمارات «البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.12.52 دقيقة و بفارق رقبة عن» ماجيك بيتشن «لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفاري كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث» رنان «لـ» آر آر آر للسباقات «بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

أقتنص» سديد «لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثامن و الختامي لمسافة 1400 متر برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.25.58 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن» تريبل فنتشر «لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثا» شيك هاند «لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.



راشد بن دلموك: نعمل على إستقطاب أقوى الأسماء العالمية للمشاركة في» كرنفال سباقات دبي «

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، أن فرق العمل في النادي يجرون مفاوضات مع ملاك و مدربي الخيول التي تألقت هذا العام في المواسم العالمية سواء في اوروبا و أمريكا و اليابان، للمشاركة في» كرنفال سباقات دبي «و بالتحديد السباقات الكبرى التي ستقام في الأشهر المقبلة.

وقال أن الإنطلاقة الجديدة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى» كرنفال سباقات دبي «يهدف إلى إستقطاب أكبر عدد من الخيول خلال الأمسيات الـ 15 التي ستقام على مضمار» ميدان «.

وأضاف أن عدد الخيول التي تم إدخالها في كل شوط زادت مقارنة عن الأعوام الماضية، كذلك الجوائز المالية وهذا يبشر بالخير وتعد إحدى الإيجابيات التي تحسب للبرنامج الجديد، بالإضافة إلى تخصيص سباقات راعت متطلبات وإحتياجات المدربين في المنطقة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بأن النوعية و الجودة هي أهم من كثرة السباقات، وهذا هو الهدف الأساسي مشيرا في الوقت ذاته بأن البرنامج الجديد سيخضع للتقييم و المراجعة عقب نهاية الموسم.



محمد العظب: الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها

تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما المستمر لرياضة سباقات الخيل، إذ أصبحت هذه الرياضة النبيلة في دولة الإمارات مظهر متفرد يشار إليه بالبنان على كافة المستويات والأصعدة و المحافل.

كما عبر عن سعادته بالإنطلاقة الجديدة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى» كرنفال سباقات دبي «، مؤكدا بأنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدعم الحكومي ساهم في تنفيذ عدد من المشاريع في مضمار» ميدان «العالمي، التي تهدف إلى الحفاظ على الريادة و المستوى العالي الذي وصلنا له في نادي دبي لسباق الخيل على المستوى المحلي و العالمي.

دعم الجميع

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب ان الفكرة الأساسية من إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي»، عبر دمج السباقات المحلية مع الدولية، هي دعم الملاك المحليين، وفي الوقت ذاته فتح المجال للمدربين العالميين للقدوم إلى دبي مبكرا، إذ تم تعديل البرنامج ليكون مرنا و مناسبا للجميع سواء أكانت لديهم الرغبة في المشاركة في سباقات الدولة أو في السباقات التي تقام لدى الأشقاء في المنطقة، إيمانا منا بأهمية التكامل مع الجميع.

وأضاف أن هذا الموسم سيشهد كذلك إستضافتنا للجولة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» وبالتحديد سباق «القرهود للسرعة»، مما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل والاخوة في مضمار جبل علي و الأندية الأخرى في الدولة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن الجماهير المحبة لسباقات الخيل هم جزء لا يتجزء من هذه المنظومة، إذ نعتبرهم شركائنا في النجاح، مضيفا بأن هناك عدد من البرامج و الفعاليات الجاذبة و تحقق النتائج المرجوة خلال الموسم.



محمد الشحي: نشيد بالبداية القوية لـ» كرنفال سباقات دبي «

أشاد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بالبداية القوية التي شهدتها إنطلاقة موسم» كرنفال سباقات دبي «الذي أقيم في مضمار» ميدان «العالمي التي جمعت نخبة من أفضل الخيول والملاك والمدربين و الفرسان.

كما عبر سعادته البالغة بالنتائج المميزة التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي حققت ثنائية مثيرة، عقب الخماسية التي تحققت في إفتتاح موسم مضمار جبل علي الأسبوع الماضي، متمنيا أن تتواصل هذه النتائج الإيجابية خلال الموسم.



سيف المرر: فخور بالفوز الأول

عبر المدرب سيف المرر عن فخره بتحقيق فوزه الأول في السباقات منذ حصوله على رخصة التدريب هذا الموسم عبر» إيه إف يطوي «لـ» أبوظبي ريسنج «الذي أقتنص لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، مقدما خالص الشكر و التقدير للمالك و المربي خالد خليفة النابودة على أهدائهم هذا البطل المتميز.

وأضاف بأن البطل تأقلم بشكل جيد مع أرضية مضمار» ميدان «الرملية، كما ناسبته المسافة، كاشفا بأن البطل بإمكانه المشاركة على المسافات الأطول، إذ حقق الفوز مرتين الموسم الماضي على مسافة الـ 1600 متر في مضمار العاصمة أبوظبي.



مايكل كوستا: هدفنا مواصلة الإنتصارات على كافة مضامير الدولة

عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في إفتتاح» كرنفال سباقات دبي «عقب الخماسية التي تحققت في إنطلاق موسم مضمار جبل علي الأسبوع الماضي، مؤكدا بأن الهدف الاساسي لهم هي مواصلة تحقيق الإنتصارات على كافة مضامير الدولة، و تقديم موسم مميز.

وتحدث مايكل كوستا عن بطل الشوط الرابع» مشتري «، قائلا بأن البطل كان من المفترض مشاركته الموسم الماضي، ولكن ارتأينا العمل على تطوير أدائه، مؤكدا أن الوجهة المقبلة سوف تتحدد فيما بعد.

وعن» سديد «نجم الشوط الثامن قال بأن البطل لم يحالفه الحظ الموسم الماضي في مضمار» ميدان «، إذ حقق مركز الوصافة مرتين، ولكنه عاد بقوة هذا الموسم، مشيدا بأداء الفارس بن كوين الذي قاد البطل بطريقة قوية في الشوط.



بوبات سيمار: سعيد بالثنائية

عبر المدرب بوبات سيمار عن رضاه التام بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر» وسترن سيمفوني «بطل الشوط السادس و» ليدينج سبيريت «نجم الشوط السابع.

وقال أن» وسترن سيمفوني «ليس بغريب عن مضمار» ميدان «و أرضيتها إذ حقق الفوز في إفتتاح موسم المضمار العالمي العام الماضي و أعاد تكرار هذا المشهد العام الحالي، مضيفا بأن مستوى البطل تطور بشكل كبير، وسيتم البحث عن سباق مناسبه له في الأسابيع القادمة.

وعن» ليدينج سبيريت "، أكد بوبات سيمار أن البطل يمتلك كافة المواصفات المطلوبة خاصة أنه تألق بشكل لافت الموسم الماضي سواء على الأرضية الرملية أو العشبية، مشيرا بأن مستواه يؤهله للمشاركة في السباقات الفئوية القادمة في مضامير الدولة.

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