«بركة» بطل سباق تحضيري جوهرة تاج زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج الجواد «بركة» العائد إلى سلطان علي بلقب سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع من الحفل الأول الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الجديد، بعد منافسة قوية مع نخبة الخيول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:34 دقيقة بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، متفوقاً على «أجرد عذبة» لياس للسباقات، الذي حل في المركز الثاني بفارق 3 أرباع طول، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف ماجد الجهوري.

وفي افتتاح الأمسية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، فازت المهرة «رندة» العائدة إلى الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بلقب الشوط الأول من سباق «وادي غليلة» لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات بقيادة سام هتشكوت، وإشراف دينيس أوبراين، بزمن قدره 1:22:47 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «وادي سدر» لمسافة 1400 متر المخصص للمبتدئة، الذي شهد تنافساً قوياً، إلى «أتش أم الشاهين» لإسطبلات الوطنية بقيادة أدري دي فريز، وإشراف هلال العلوي، محرزاً زمناً قدره 1:31:56 دقيقة.

وانتزع «أي إس لطام» لجابر المرر لقب الجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف حمد المرر، بزمن قدره 2:29:71 دقيقة.

وفاز «أونلي سموك» العائد إلى إسطبلات العجبان بلقب سباق «وادي شيص» في الشوط الخامس الأخير للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بقيادة أوسكار شافيز، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، قاطعاً المسافة في 1:44:37 دقيقة.

واختتمت الأمسية بفوز «كاونت روستوف» لمالكه محمد أحمد السبوسي بلقب سباق «وادي طيبة» لمسافة الميل في الشوط السادس الأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1:36:17 دقيقة، بقيادة مارسيلينو رودريجيز، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الذي أحرز ثنائية بفوزه بلقبين في الحفل.

نجاح

بدوره عبّر علي الشيبة، مدير نادي أبوظبي للفروسية، عن سعادته بنجاح أول سباقات النادي في الموسم الجديد، والتفاعل الكبير من قبل الجماهير، ذاكراً أن الأشواط الستة شهدت منافسات قوية أكدت جاهزية الخيل والجهد الذي بذله المدربون والملاك في الفترة الماضية.

وقال الشيبة: نأمل مواصلة نجاح السباقات المقبلة، وأن نصل إلى أعلى درجات التميز والكفاءة عبر بذل الجهد والعطاء المستمر حتى يأتي موسم النادي على قدر سمعته، ونؤكد أن العمل مستمر لإنجاز خطة تطوير شاملة بعد أن قطعنا شوطاً بعيداً في تحديث مرافق النادي مع بعض المشاريع التي ستكتمل في الربع الأول من العام المقبل.

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