«كرنفال سباقات دبي» ينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل بحلته الجديدة، الذي سيحمل اسم «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، إذ تتضمن الأمسية الأولى 8 أشواط مثيرة، برعاية «طيران الإمارات».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، على دعم طيران الإمارات، بصفتها الراعي الرسمي لكأس دبي العالمي، منذ انطلاقته في عام 1996، والراعي الرئيس لسباق سوبر ساترداي، ما عزز مكانة ناقلتنا الوطنية، كأحد أبرز الداعمين العالميين لسباقات الخيل في جميع أنحاء العالم.

وأوضح سموه: نتطلع لبداية موسم سباقات مثير آخر، يبدأ بليلة الافتتاح على مضمار ميدان، ويتوج بكأس دبي العالمي.

علاقة قوية

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أهمية رعاية «طيران الإمارات» حفل السباقات الأول هذا الموسم على مضمار ميدان، والأول أيضاً في الكرنفال.

وقال: نتطلع لمواصلة العمل مع طيران الإمارات خلال الموسم الجديد، بدءاً من هذه الأمسية الافتتاحية، ونتمنى للمشاركين المحليين والدوليين كل التوفيق والسلامة.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزهم «أسماء» و«مجدي» لـ «ياس للسباقات»، «مشير الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، «رواني»، «بيج شيز» و«أون كيو» لـ «إسطبلات العجبان»، «جاب مهنى» و«جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للعطلات»، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 8 خيول، أبرزهم «السيف» و«قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «تاكتيكال باوند» لـ «فيكتورياس»، «كلير كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، «شمارديا» لسلطان علي، «باسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي، «النسيب» لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي، «رصاص» لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «ويلد هيركن» لجودلفين، «ميامي جوي» لسعيد حميد الطاير، «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، برعاية «المغامرات العربية»، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 7 خيول، أبرزهم «غولدن سبيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأجدل» لمحمد راشد السعدي، «أليمنتو» لعبد الله المنصوري، «كلاسيك ميدال» لعبد الله مناحي، «ملهم» لأحمد بن طوق المري، «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، برعاية «الإمارات سكاي واردز»، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ربحي» لـ «شادويل»، «ديسيديوس» لسالم راشد بن غدير، «آي أون ذا برايز» لـ «إتش إتش كيه للسباقات»، «جرين جاكت» لـ «مزرعة ثري شيمنيز».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «طيران الإمارات»، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، 14 خيلاً، أبرزهم «داون أون دا بايو» و«تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لا سدود» لـ «شادويل»، «بشوش» و«سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1200 متر، برعاية «طيران الإمارات»، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «الكرامة» لـ «شادويل»، «فاتيك» و«موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رنان» لـ «آر آر آر للسباقات»، «ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن الختامي لمسافة 1400 متر، برعاية «emirates.com»، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزهم «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» لـ «شادويل»، «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فايت زون» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، «أتلانتيك سيتي» لسعيد سلطان الرحومي، «المروم» لحمد علي حمد الحمرور.

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