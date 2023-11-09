موسم سباقات مضمار أبوظبي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعود الحياة من جديد إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم بتوجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بعد فترة لـ 7 أشهر وسط ترقب كبير من الملاك والفرسان والمدربين وعشاق الخيول.

وتشهد الأمسية الحفل الأول الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تبلغ 515 ألف درهم يتنافس عليها 87 خيلاً في الأشواط المختلفة، ويبرز في الحفل الشوط الرابع الذي يشتد فيه التنافس على لقب سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 125 ألف درهم، منها «أجرد عذبة» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، «مجيب» للأصايل بإشراف دينيس أوبرين، «بركة» العائد إلى سلطان علي بإشراف أحمد بن حرمش، «أشتون تورتيس» لمالكه زياد كلداري بإشراف إبراهيم أصيل، «حميم» العائد إلى إسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، «صن دي لوب» لمالكه ومدربه حمد علي مرشد المرر، ونخبة أخرى من الخيول المتميزة التي تسعى لبلوغ منصات التتويج.

بداية

وستكون ضربة بداية الحفل، عند الخامسة مساءً بسباق المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني بمشاركة حصة كاملة من الخيول العربية الأصيلة وجوائز مالية قدرها 80 ألف درهم، وتقام الجولة الأولى بالمضمار على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم.

ويتواصل الحفل في خامس الأشواط لمسافة الميل بمشاركة 15 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السادس المخصص للمهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

جاهزية

وأكد علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، اكتمال كل الترتيبات لإقامة وتنظيم السباق، بعد فترة من العمل المكثف شهدت تحضير المضمار لاستقبال خيول السباق والمدرجات لاستقبال جماهير النادي، مبيناً أن تعديلات شاملة تمت في الفترة الماضية حتى يحقق الموسم النجاح المطلوب.

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