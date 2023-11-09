دبي تستضيف «تشيسترتونز للبولو» بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي بعد غدٍ منافسات بطولة تشيسترتونز للبولو التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مجلس دبي الرياضي في نادي ديزرت بالم للبولو وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية. وانتقلت البطولة إلى دبي لأول مرة بعد كانت تنظم في حديقة لندن لأكثر من 10 سنوات حتى أصبحت من أكبر بطولات البولو في العالم، وتتضمن البطولة مباراتين مثيرتين بين 4 من أقوى الفرق البريطانية والعربية، ويلعب فريق إنجلترا للبولو أمام الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي، كما يلتقي الفريق السعودي بوديسيا ذا فيكتوريوس بالرياض مع الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن.

وقال صلاح موسى، رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة تشيسترتونز العالمية: «تعد دبي الوجهة المثالية لاستضافة لعبة البولو باعتبارها موقعاً رائداً للأحداث الرياضية العالمية، ونحن نتطلع إلى حدث ناجح وسنحرص على تنظيم البطولة في كل عام».

وتعد البطولة إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تمتاز بالتنوع واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين، سيما وأن دبي تعد من المدن المميزة بوجود ملاعب ومنتجعات لممارسة البولو وفق أرفع المستويات العالمية.

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