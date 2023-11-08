مربط دبي يحافظ على صدارة الإنتاج المحلي

المصدر: دبي - البيان

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تصدّر مربط دبي للخيول العربية صفوة الفائزين بألقاب النسخة العشرين من بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي بذهبيتين، في ختام البطولة بمنافسات المهرات والأفراس، وذلك بعد منافسات قدمت زبدة الإنتاج المحلي من الخيل العربية الأصيلة في الإمارات بمشاركة 296 خيلاً محلي الإنتاج منافساً على الألقاب والإنجاز.

وتمكن مربط دبي من السيطرة على بطولة المهرات مع المهرة «دي رسيل» قبل أن تتوشح الفرس «دي جورية» بالذهب، كما لفت إنتاج مربط دبي الأنظار بتربع الفحل «دي صفصوف» لمالكه أحمد محمد المرزوقي على عرش بطولة الأفحل.

ثناء

وأثنى المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، على أهمية الإنتاج المحلي الذي يحتفي به مهرجان الشارقة للجواد العربي كل عام، منوهاً بالتطور المستمر الذي يمثله لإنتاج المرابط الوطنية، كما أعرب عن سعادته بالثنائية الذهبية التي نالها المربط بعد تنافس قوي بين أجود الخيول المنتجة محلياً.

وقال التوحيدي: «من نافل القول أن قضية الإنتاج المحلي في مشروع مربط دبي قضية جوهرية، وإنتاجنا المحلي كان تصوراً طموحاً ثم أصبح حقيقة عالمية».

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن الإنتاج المحلي في الإمارات يتطور بوتيرة جيدة، ويعكس جهود المرابط الوطنية التي نجحت في إنتاج عدد هائل من أجود الخيول الأصيلة، معرباً عن سعادته بقيادة المربط لدفة الإنتاج المحلي واحتفاظه بالمراكز الأولى في مهرجان الشارقة منذ سنوات.

وقال المرزوقي: «إنه مهرجان عالمي بالنظر إلى مستويات المرابط المشاركة والخيول المتنافسة، وهو يعكس مدى ما حققته الإمارات من تطوير للإنتاج بأعلى مواصفات الجودة. والمهرجان مثلما يجسد المستوى المتميز في التنظيم، يجسد أيضاً مستوى النجاح الكبير للمرابط الوطنية، وضمنها مربط دبي الذي يقود مهمة الإنتاج النبيلة».

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