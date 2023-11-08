افتتاح موسم «دبي للبولو والفروسية» 11 الجاري

المصدر: دبـي – فائز بجبوج

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يحتضن ملعب نادي دبي للبولو والفروسية في الـ 11 الجاري، افتتاح بطولة كأس البولو الذي ينظمه ويحتضن فعالياته نادي دبي للبولو والفروسية ويأتي ضمن الأجندة السنوية 2023 - 2024 للنادي التابع لمجموعة إعمار العقارية، وتشارك في البطولة 4 فرق ويمثل هذا الحدث احتفالاً بالشراكة الدائمة للعلامة التجارية مع «إعمـــار»، المجموعة العملاقة التي تواصل بمشاريعها تشكيل المشهد العام في دبـــي.

وأعلن نادي دبي للبولو والفروسية، عن شراكته الحصرية لموسم البولو بالنادي مع «بيريدون القابضة» لتنظيم هذه البطولة وهي مجموعة رائدة معروفة بمشاريعها العقارية. ويسعى ميشيل جي سي دبليو بيريدون، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيريدون القابضة»، لربط التاريخ الغنيّ للعبة البولـو بالإلهام المستمد من بوغاتي العلامة التجارية التي تضرب بجذورها بعمق في عالم الفروسية.

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