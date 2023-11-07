شاهد تألق البطل في سباق «بريدرز كب ديرت مايل»..كودي دورمان.. رحيل صديق «كوديز ويش»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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صدم مجتمع السباقات في أمريكا والعالم، بخبر رحيل كودي دورمان الذي بات إحدى الأيقونات البارزة في سباقات الخيل نظراً لعلاقة الصداقة التي ربطته بالبطل «كوديز ويش» لجودلفين.

وقالت عائلته في بيان أصدرته للإعلام: (نشعر بالحزن الشديد لمشاركة خبر وفاة كودي الذي تعرض لوعكة صحية طارئة في طريق عودتنا إلى منزلنا في كنتاكي).

وأضاف البيان: (شاهد كودي صديقه «كوديز ويش» وهو يظهر مثابرته وصلابته المعتادة للفوز بكأس «بريدرز كب ديرت مايل» العام الثاني على التوالي، هذه هي الخواص نفسها التي أظهرها كودي مراراً وتكراراً في السنوات الـ18 التي سعدنا بوجوده فيها).

حزن كبير

وعبر دان برايد، رئيس أول العمليات في جودلفين الولايات المتحدة عن حزنه الشديد لرحيل كودي دورمان قائلاً: (على مدى السنوات الخمس الماضية، كنا في جودلفين محظوظين للغاية بلقاء عائلة دورمان وتكوين صداقات معها: كودي، ووالديه كيلي وليزلي، وشقيقته كايلي، لقد أثرت هذه القصة في قلوب الكثير في داخل وخارج سباقات الخيل).

وأضاف: (على الرغم من أن وفاة كودي قد أحزنتنا، فإننا نجد الراحة في معرفة أن كودي عاش العديد من اللحظات السعيدة في هذه الرحلة مع أفضل صديق له «كوديز ويش»).

علاقة متميزة

ويعود أصل الحكاية إلى كودي دورمان، المصاب بمتلازمة «وولف هيرشيرون»، والذي شاهد الجواد حينما كان صغيراً، وارتبط به وأصبحا صديقين، وتم تسمية الجواد البطل، تيمناً بصديقه، إذ رافقه في السباقات كافة التي شارك فيها، والتي كان آخرها السبت الماضي حينما شاهد صديقه «كوديز ويش»، يحتفظ بلقب «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي في آخر مشاركة له قبل الاعتزال.

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