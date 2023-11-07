كأسان ذهبيتان لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حصدت خيول مربط دبي، كأسين ذهبيتين للمهرات في ختام بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، في نسختها العشرين، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتوجت المهرة «دي رسيل» الكأس الذهبية للمهرات بعمر سنتين وأكبر، فيما انتزعت الفرس «دي جوريه»، الكأس الذهبية بشوط الأفراس. وفي النتائج الأخرى، فازت إسطبلات الأريام بميدالية ذهبية، بشوط المهرات بعمر سنة عن طريق «الأريام حربه». ونال المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، الكأس الذهبية في شوط المهور بعمر سنة واحدة، والمهر «ع ج رازي» لمربط عجمان، الكأس الذهبية للمهور بعمر سنتين وأكثر. وتوج الجواد «دي صفصوف» لأحمد المرزوقي بالكأس الذهبية في الشوط الرئيسي المخصص للفحول.

ونُظم المهرجان في نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وشهد مشاركة 296 جواداً من الإنتاج المحلي.

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