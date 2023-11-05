مهور «الأريام» تتألق في ثالث أيام «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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لفتت مهور إسطبلات الأريام العربية الأنظار، خلال منافسات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي- الإنتاج المحلي- بنسخته الـ 20، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال الفترة من 2 لغاية 5 نوفمبر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسجل «الأريام عجيب» أعلى معدل من النقاط بالقسم الثاني من الشوط السابع المخصص للمهور بعمر السنة الواحدة، كما حقق المهر «الأريام بركات» المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر السنتين، وأضاف «الأريام برجس» الإنجاز بفوزه بلقب الشوط التاسع لكبار المهور، كما حقق المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول بالشوط السابع للمهور بعمر سنة، وفاز المهر «ع ج رازي» لمربط عجمان بالمركز الأول بالشوط الثامن للمهور بعمر السنتين بقسمه الثاني.

«شامس الهواجر»

في منافسات الشوط السابع والمخصص للمهور بعمر سنة وبقسمة الأول أحرز المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول 92.00 نقطة، والثاني المهر «ع. ج. ربدان» التابع لمربط عجمان 91.70 نقطة، والثالث «ح أ المزاحم» لمالكه حمد محمد الحبسي 90.70 نقطة.

«الأيام عجيب»

فاز بالمركز الأول في القسم الثاني المهر «الأيام عجيب» التابع لإسطبلات الأريام 91.80 نقطة، والثاني «ربدان الهواجر» لمالكه الدكتور غانم الهاجري 91.60 نقطة، والثالث «رشيق البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91.30 نقطة.

«الأريام بركان»

في منافسات الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر سنتين، وبقسمة الأول فاز المهر «الأريام بركان» بالمركز الأول 91.60 نقطة، والثاني المهر «دي سميح» لمالكه أحمد محمد المرزوقي 91.40 نقطة، والثالث «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91.30 نقطة.

«ع ج رازي»

فاز بالمركز الأول في القسم الثاني للشوط نفسه المهر «ع ج رازي» لمربط عجمان 92.40 نقطة، وحل ثانياً «أيه. أل. كنان» لمالكته منى سعيد المزروعي 91.60 نقطة، والثالث «شقران مغيدر» لمالكه راشد سيف الزعابي 91.30 نقطة.

«الأريام برجس»

ظفر المهر «الأريام برجس» لإسطبلات الأريام بلقب الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات 92.40 نقطة، والثاني «ادهم الباهية» لمالكه عمار حسين الدرمكي 91.60 نقطة، والثالث «كحيلان سراب» لمالكه محمد هلال المسكري 90.60 نقطة.

«خطاف البداير» يحصد لقب القسم الثاني

حصد المهر «خطاف البداير» لمالكه محمد المر أحمد الحبسي لقب القسم الثاني للشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات 92.00 نقطة، والثاني «سند الهيثم» لمربط الشبلي للخيول 90.60 نقطة، والثالث «رسلان الباهية» لمالكه ناصر أحمد العلي 90.40 نقطة.

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