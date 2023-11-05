عبر «كوديز ويش» و«ماستر أوف ذا سيز» ..خيول جودلفين تضرب بقوة في ختام «بريدرز كب» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ضربت خيول جودلفين بقوة في اليوم الختامي من مهرجان الـ«بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية مميزة، جاءت عبر «كوديز ويش»، الذي احتفظ بلقب «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي في آخر مشاركة له قبل الاعتزال، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت، مسجلاً زمناً قدره 1.35.97 دقيقة، وبفارق أنف عن «ناشونال تريجرز» بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب بوب بافرت.

جواد استثنائي

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: «كوديز ويش» جواد استثنائي، وكان كذلك منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها تدريبه في فلوريدا، وطوال العام الذي قضاه مع بيل وهو في الثانية من عمره، ومنذ ذلك الحين لم يخيب آمالنا قط، إنه يتمتع بإرادة حقيقية للفوز.

وأضاف: «لقد قدم أداءً مفعماً بالشجاعة. يا لها من قيادة رائعة من قبل جونيور وإنجاز تدريبي رائع قام به بيل. إن الفوز بلقب بريدرز كب مرتين على التوالي هو إنجاز فريد، لم تقم الكثير من الخيول بذلك، وهو بالتأكيد من بين الأفضل».

اللحظات الحاسمة

وأضاف «ماستر أوف ذا سيز» الانتصار الثاني لفريق جودلفين باقتناصه لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.32.45 دقيقة، وبفارق أنف عن «موج» لجودلفين أيضاً، بقيادة أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

تميز مطلق

وقال هيو أندرسون، مدير عام جودلفين في المملكة المتحدة ودبي: «بالنسبة لي، فإن مشاهدة اثنين من خيول جودلفين المتميزة وفرسانهما يتصارعان في نهاية سباق كهذا أمر مثير للغاية، ولا بد أن أشيد بسعيد بن سرور، و«موج»، المهرة الوحيدة في السباق، التي قدمت أداءً رائعاً».

وأضاف: «شارلي ووليام قاما بعمل رائع للغاية، لقد أعطانا شارلي كل الأسباب للتشاؤم بسبب البوابة، ومن المؤكد أن الخطة قد نجحت، لا يمكن أن يكون أكثر إثارة. شكراً جزيلاً للجميع في جودلفين».

الوجهة القادمة

وبدوره قال المدرب شارلي آبلبي: «قبل السباق، كانت لدينا توقعات عالية بشأن حظوظ «ماستر أوف ذا سيز»، وكنا ندرك تماماً أنه سيكون منافساً قوياً، عندما حصلنا على البوابة رقم 14، لم يكن الأمر محبطاً بقدر ما كان يمثل تحدياً بالنسبة للجواد، حيث كان مزدهراً بوجوده هنا».

وأضاف: «لقد خسر ثلاث مرات بفارق نصف رأس بالفئة الأولى، ومن خلال ذلك، ندرك أن الجواد يتمتع بقدرات هائلة، وكان يحتاج فقط إلى أن تلوح ثغرة أمامه وقد حصل عليها من بوابة خارجية، ووليام أحسن قيادته. أدركنا صعوبة التحدي، والتحدث عنه أسهل من التنفيذ، لكن وليام استلم الزمام الذي احتاجه الجواد، واستولى على الصدارة في اللحظة الحاسمة. هكذا هي الرياضة».

وواصل قائلاً: «والأهم من ذلك أنه أمر رائع بالنسبة لجودلفين. أردت حقاً أن تكون «موج» هي الفائزة، فهي أخت غير شقيقة لـ«مودرن جيمز»، إنها عائلة رائعة أدخلت فينا الكثير من البهجة. شهدنا قمة رياضية مهيبة لسباق الخيل، «ماستر أوف ذا سيز» سيذهب إلى دبي الآن، لكن لديه دعوة لمهرجان بيغاسوس، لذا قد نلقي نظرة على ذلك».

مجهود كبير

وبدوره قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «موج» قدمت عرضاً كبيراً وأنا سعيد بالطريقة التي ركضت بها. لقد قادها أوشين بشكل رائع، لقد بذل كل ما في وسعه، وقدمت المهرة مجهوداً كبيراً، إنها مهرة تتمتع بقدرات قتالية، والآن سنعيدها إلى دبي، وسننظر إلى سباق جبل حتا ودبي تيرف.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «إنسبايرال» بلقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، بينما حافظت «جوود نايت أوليف» على لقب «بريدرز كب فيلي آند مير سبرنت» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب تشاد براون.

كما اقتنصت «آيدوماتيك» لـ«جودمونت» لقب «بريدرز كب ديستاف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس على المسار الرملي، بقيادة الفارس فلوران جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس، في حين توج «أوجست رودان» بلقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

إثارة متواصلة

وحقق «وايت أباريو» لقب «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب ريتشارد دوترو، بينما نال «نوبالس» لقب «بريدرز كب تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس جيراردو كوراليس، وإشراف المدرب لاري ريفيلي، وحافظ «إيليت باور» لـ«جودمونت» على لقب «بريدرز كب سبرنت» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب ويليام موت.

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