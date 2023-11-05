محمد الشحي: انطلاقة ناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وعن انطلاق الموسم الجديد للمضمار الأصفر، أشاد بالبداية الناجحة، بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفترة الماضية.

وأعلن في ختام تصريحه، بأن النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل، ستقام 12 فبراير الجاري.

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