لارا صوايا: فخورون بالتواجد للمرة الأولى في «جبل علي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد للمرة الأولى في مضمار جبل علي، معبرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها برعاية المهرجان للشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأضافت أن الشوط كان مثيراً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة، مقدمة خالص التهاني والتبريكات لخالد خليفة النابودة، مالك البطل «إيه إف مثاقيل» الذي حقق اللقب عن جدارة.

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