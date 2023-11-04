ليلى المرزوقي تحلق بكأس الوصل للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توجت الفارسة ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة، بلقب كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحققت المرزوقي اللقب على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي»، مسجلة زمناً قدره 3.29.12 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «بوبانغ الأندلس»، الجواد الذي حل ثالثاً في النسخة الماضية لإسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 3.29.33 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس الأورغوياني برايان انغيلو، على صهوة «الطنطاوي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.29.36 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس ماجد جمال زعل المهيري، على صهوة الجواد «إل إل تشارو» لإسطبلات زعبيل 3، مسجلاً زمناً قدره 3.30.20 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الأورغويانية جوز أوليفيرا، على صهوة الجواد «فابريسو» لإسطبلات العين، مسجلة زمناً قدره 3.47.58 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصلت البطلة على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر، حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

وتوجّه الدكتور غانم الهاجري بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، ما أثمر عنه تطور رياضة الآباء والأجداد، ونموها وازدهارها بصورة مستمرة، مشيداً بتميز المشهد الافتتاحي لموسم مدينة دبي الدولية للقدرة، عبر السباق الأول تحدي سيح السلم، والسباق الثاني كأس الوصل، ما يعطي مؤشراً إيجابياً في الموسم الجديد، بعد الجاهزية العالية للإسطبلات والفرسان، فضلاً عن المشاركة الكبيرة في ضربة بداية الموسم.

وأشار الهاجري إلى أن السباقات الافتتاحية تميزت بالتزام الجميع بالأنظمة والقوانين، ما قاد إلى تنظيم السباق، وخروجه بلا حوادث أو إصابات، في ظل المنافسة الشريفة بين مختلف الفرسان المشاركين، متوجهاً بالشكر إلى جميع المدربين والفرسان، على التعاون مع مختلف اللجان في السباق، متمنياً استمرار المشهد التنافسي في مختلف القرى والمدن الخاصة بسباقات القدرة في الدولة، للخروج بموسم يليق بسمعة الإمارات، وريادتها في مجال الفروسية عموماً، ورياضة القدرة على وجه الخصوص.

شكر وتقدير

من جانبه، توجه راشد الكمدة مشرف إسطبلات الكمدة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير للإسطبلات والملاك والفرسان والمدربين، وجميع المهتمين بسباقات ورياضة القدرة، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير، مهدياً الفوز إلى سموهما، وإلى والده سعيد الكمدة، وإلى جميع أفراد وطاقم إسطبلات الكمدة.

وأبدى راشد الكمدة سعادته الكبيرة بانتزاع لقب كأس الوصل للقدرة في بداية الموسم الجديد، وقال إن الفرس «تونكي دي بو مارلي»، حققت الفوز في كأس يوم الشهيد خلال الموسم الماضي، وعادت لتكرر مشهد الفوز في بداية الموسم الحالي بتحقيق لقب آخر، مشيداً بمستوى وأداء الفرس البطلة، لما تمتلك من طاقة عالية، رغم الضغوطات العالية، إلا أنها كانت على قدر التحدي والثقة.

وكشف الكمدة عن استعدادات إسطبلات الكمدة للموسم الجديد، عبر تجديد وتدعيم الإسطبلات بمجموعة من الخيول، التي يأمل أن تحقق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، بوجود طاقم وكادر متكامل من أجل خوض التحدي في الموسم.

سعادة

بدورها، أعربت البطلة ليلى المرزوقي عن سعادتها بالفوز في مستهل مشوارها بتحدي الإسطبلات الخاصة لهذا الموسم، موضحة أن السباق صاحبه ارتفاع درجات الحرارة نسبياً، في المرحلتين الثانية والثالثة، بخلاف المرحلة الرابعة، بعد انخفاض درجات الحرارة بسبب الغيوم، مشيرة إلى أن الفرس «تونكي دي بو مارلي»، ليست المرة الأولى التي تمتطي صهوتها، وسبق لها المشاركة مع ذات الفرس عام 2018، بعد استيرادها من أستراليا، وكانت بحاجة إلى وقت أطول للتأقلم على الأجواء في الإمارات، وأثبتت تطورها من عام إلى آخر.

وثمنت ليلى المرزوقي، جهود جميع أفراد وطاقم إسطبلات الكمدة، الذي تكلل بالتتويج باللقب، في افتتاحية سباقات الإسطبلات الخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيرة إلى أن السباق شهد منافسة قوية لعدة أسباب، من بينها تميز كأس الوصل بإمكانية المشاركة بوزن 55 كغم، ما أدى إلى ارتفاع معدل السرعات في السباق.

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