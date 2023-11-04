خماسية خيول أحمد بن راشد تكتسح «مهرجان يوم الافتتاح» في «جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسحت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم السباق الأول لموسم مضمار جبل علي، الذي حمل اسم «مهرجان يوم الافتتاح»، إذ حققت خيول سموه خماسية مستحقة، كان أبرزها «الهزيم»، الذي توج بلقب «كأس افتتاح الموسم» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل».

كما ظفر «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة بلقب «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

الشوط الأول

حقق «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.36.67 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «أوتينا» لـ «إسطبلات العجبان»، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف يهدب» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

اقتنص «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «سباق المبتدئة ستيكس» لمسافة 1000 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.71 ثانية، وبفارق 4 أطوال عن «العربد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «مستر كافو» لسلطان علي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

ظفر «مرسوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر، برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، 59.31 ثانية، وبفارق طولين عن «ترجمان» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بريما سمر» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حقق «رايج» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، لقب الشوط الرابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً 1.12.30 دقيقة، وبفارق رأس عن «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «الشيبي» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

اقتنص «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس «كأس دبي للمرطبات» لمسافة 1400 متر، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.24.79 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول، عن «إنرجيتيك» لخليفة سعيد سليمان، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وجاء في المركز الثالث «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

توج «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس الرئيس «كأس افتتاح الموسم» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.36.26 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس غابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «هايد بارك» لسلطان علي، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

خطف «وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع «كأس المشرق لخدمات الري» لمسافة 1800 متر، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.50.59 دقيقة، وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «الوريث» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «وقت» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.



محمد الشحي: انطلاقة ناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر





تقدم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية القوية التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وقال محمد الشحي إن المدرب مايكل كوستا عمل خلال نهاية الموسم الماضي، على تطوير أداء الخيول في الإسطبل، استعداداً للموسم الجديد، متمنياً التوفيق والنجاح للإسطبل الأصفر في كافة مضامير الدولة.

وعن انطلاق الموسم الجديد للمضمار الأصفر، أشاد محمد الشحي بالانطلاقة الناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر، بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفترة الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي خلال السباق، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمحمد الأحمد مدير المضمار، وفريق عمله، على عملهم الدؤوب الذي تكلل بالنجاح في السباق.

كما تحدث محمد الشحي، عن مجريات الموسم الحالي الذي انطلق من مضمار العين الأسبوع الماضي، مؤكداً أن البداية كانت قوية ومبشرة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الموسم الحالي.

وأعلن محمد الشحي في ختام تصريحه بأن النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل، ستقام يوم الـ 12 من الشهر الجاري، إذ سيتم تكريم كافة أبطال الموسم الماضي، بالإضافة إلى المتميزين في سباقات الخيل من كافة الفئات المختلفة.



لارا صوايا: فخورون بالوجود للمرة الأولى في «جبل علي»





تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالوجود للمرة الأولى في مضمار جبل علي، معبّرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها برعاية المهرجان للشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأضافت أن الشوط كان مثيراً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة، مقدمة خالص التهاني والتبريكات لخالد خليفة النابودة، مالك البطل «إيه إف مثاقيل»، الذي حقق اللقب عن جدارة.



محمد الأحمد: سباق ناجح بكافة المقاييس





تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية المثيرة التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وأكد محمد الأحمد أن السباق كان ناجحاً بكافة المقاييس، والدليل الوجود الجماهيري الكبير في السباق، مضيفاً أنهم عملوا بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على مواصلة التطور والتغيير في المضمار الأصفر، بما يخدم سباقات الدولة، وأيضاً الجماهير المحبة، كاشفاً أن السباقات القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت السارة للجميع.

كما أشاد في ختام تصريحه، بفريق العمل الذين قاموا بعمل جبار لكي يخرج السباق الأول بالشكل المميز الذي نال إشادة الجميع.



مايكل كوستا: سعيد بالخماسية





عبّر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خماسية في السباق الأول لمضمار جبل علي، كاشفاً أنهم عملوا منذ انتهاء الموسم الماضي على تطوير أداء الخيول في الإسطبل، بالإضافة إلى شراء خيول جديدة، متمنياً في الوقت ذاته أن تتواصل هذه الإنجازات في كافة مضامير الدولة هذا الموسم.

وأشاد مايكل كوستا بالمستوى الكبير التي قدمته خيول الإسطبل، أبرزهم «الهزيم» بطل الشوط الرئيس «كأس افتتاح الموسم»، الذي قدم أداء قوياً خلال الشوط، كاشفاً أن البطل سيشارك في أحد سباقات التكافؤ، وبعدها سيتوجه إلى سباقات «ميدان»، والتي قد يشارك فيها على مسافة أطول.

كما تحدث مايكل كوستا عن «وصال» بطل الشوط السابع «كأس المشرق لخدمات الري»، معتبراً الفوز مفاجأة، نظراً لقدوم البطل قبل أسابيع قليلة من مشاركته في السباق، إلا أنه تمكن من تحقيق اللقب عن جدارة، لذا، ستكون الوجهة المقبلة له سباقات مضمار «ميدان».



إرنست أورتيل: «جبل علي» بيتنا الثاني





عبّر إرنست أورتيل عن فخره واعتزازه بتحقيق «إيه إف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، لقب «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي، معتبراً المضمار الأصفر بمثابة منزلهم الثاني.

وأكد إرنست أورتيل جهوزية خيول خالد خليفة النابودة، لمواصلة تحقيق الإنجازات في سباقات الخيول العربية هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز